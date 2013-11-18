T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öğretmenlerden dershanelerin kapatılmasına tepki

Dershanelerin özel okullardan daha işlevsel ve ucuz olduğunu belirten dershane sahipleri, hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaklarını da belirtti

18 Kasım 2013 15:09


Dershanelerin kapatılması günlerdir tartışılıyor. Bugün Bakanlar Kurulunu'n ana gündem maddelerinden biri de bu. Ankara'da konu masaya yatırılırken, İstanbul'da dershane sahipleri eylem yaptı.

Bakırköy'de şubesi bulunan dershane sahipleri Özgürlük Meydanı'nda bir araya geldi, taleplerini dile getirdi.

Grup adına yapılan basın açıklamasında, dershanelerin önemine dikkat çekildi, "Kapatma kararı ile hem üniversitede hem de iyi bir lisede okuma isteği olan çocuklar mağdur edilecek" denildi.

Açıklamada "Dersane kapatmak, parası olan okusun, anadolu halkı modern dünyaya entegre olmasın demektir" ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER

öğretmendershanekapılmasıtepki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24