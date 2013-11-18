Öğretmenlerden dershanelerin kapatılmasına tepki



Dershanelerin kapatılması günlerdir tartışılıyor. Bugün Bakanlar Kurulunu'n ana gündem maddelerinden biri de bu. Ankara'da konu masaya yatırılırken, İstanbul'da dershane sahipleri eylem yaptı.

Bakırköy'de şubesi bulunan dershane sahipleri Özgürlük Meydanı'nda bir araya geldi, taleplerini dile getirdi.

Grup adına yapılan basın açıklamasında, dershanelerin önemine dikkat çekildi, "Kapatma kararı ile hem üniversitede hem de iyi bir lisede okuma isteği olan çocuklar mağdur edilecek" denildi.

Açıklamada "Dersane kapatmak, parası olan okusun, anadolu halkı modern dünyaya entegre olmasın demektir" ifadesi kullanıldı.