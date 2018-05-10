Öğretmenler MEB'den şikâyetçi; yüzde 78'i "Atamalar ve yer değiştirmeler adaletsiz" dedi

Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Türkiye genelinde 81 ilde 5 bine yakın öğretmenle konuştu ve eğitim sistemi hakkında düşündüklerini sordu. Yapılan çalışma neticesinde öğretmenlerin büyük çoğunluğunun eğitim sisteminden ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan şikâyetçi olduğu öğrenildi. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 78'i atama ve yer değiştirmelerin adaletsiz olduğunu düşünürken; mevzuatta yeni bir değişiklik yapıldığında yüzde 76'sı kaygılandığını belirtti.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberi şöyle:

AES tarafından yapılan “Öğretmen Gündemi” anketi sonuçlarına göre öğretmenlerin büyük çoğunluğu ikinci döneme kaygılı başladı. Anketi yanıtlayan birçok öğretmen müfredat değişikliğinin yersiz ve zamansız olduğunu belirtti.

Öğretmenler eğitim sisteminin uluslararası alanda alt sıralarda yer almasının sorumlusu olarak MEB’i görüyor. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 88’i bu soruya MEB yanıtını verdi.

Öğretmenlerin çalıştıkları kurumda kendi akademik çalışmalarını değerlendirmeleri istendiğinde çalışmalarını tatmin edici bulan öğretmen sayısı da oldukça düşük. MEB Mevzuatı’na dair değişiklik yapıldığında kendisini kaygılı hisseden öğretmen sayısı da oldukça fazla. Öğretmenler atama ve yer değiştirme sistemi ile yönetici atama, görevde yükselme sistemlerinin adaletsiz olduğunu düşünüyor. Öğretmenler çalıştığı kuruma gelirken, nöbet görevini icra ederken stres altında olduklarını belirtiyor.

Anket soruları ve cevapları

»Öğretim yılının ikinci dönemine nasıl başladınız?

Yüzde 19 umutlu, yüzde 7 kaygısız, yüzde 74 kaygılı.

»Birinci dönem sonunda ara tatilde yapılan müfredat değişikliği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yüzde 19 değişiklikler olumlu zaman yanlış, yüzde 11 fikrim yok, yüzde 3 yerinde ve zamanında değişiklik, yüzde 67 yersiz ve zamansız.

»Türkiye’deki eğitimin uluslararası ölçütte alt sıralarda yer almasında öncelikli sorumluluk sizce aşağıdaki bileşenlerden hangisine aittir?

Yüzde 3 öğrenci, yüzde 3 öğretmen, yüzde 6 veli, yüzde 88 MEB.

»Çalıştığınız kurumda kendi akademik çalışmalarınızı aldığınız sonuçlar itibariyle nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yüzde 17 başarısız hissediyorum, yüzde 27 tatmin edici, yüzde 56 idare ediyorum.

»MEB Mevzuatı’nda yeni bir değişiklik yapıldığında tepkiniz ne oluyor?

Yüzde 16 umursamıyorum, yüzde 8 umursamıyorum, yüzde 76 kaygılanıyorum.

»Mesleğe dair sorunları sıralamanız gerekirse öncelik hangisinde olur?

Yüzde 18 özlük hakları, yüzde 13 ekonomik durum, yüzde 1 diğer, yüzde 68 meslek onuru

»MEB sistematiğinde atama ve yer değiştirme sistemini nasıl buluyorsunuz?

Yüzde 16 idare eder, yüzde 3 adil ve sürdürülebilir, yüzde 3 fikrim yok, yüzde 78 adaletsiz.

»MEB’de yönetici atama, görevde yükselme sistemini nasıl buluyorsunuz?

Yüzde 9 idare eder, yüzde 6 fikrim yok, yüzde 1 adil ve sürdürülebilir, yüzde 84 adaletsiz.

»Değiştirme şansınız olsaydı başka bir işte çalışmak ister miydiniz?

Yüzde 22 kararsızım, yüzde 35 hayır, yüzde 43 evet.