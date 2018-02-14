Öğretmenler, kahramanlar için sahneye çıkacak

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da bir araya gelen 21 öğretmen ve öğretmen adayı genç, şehit yakınları ve gaziler için hazırladıkları duygu yüklü \'Analar ve Babalar\' adlı şiir ve müzik dinletisiyle sahne alacak.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Dernek binasında prova çalışmalarını sürdüren öğretmenler, şehit ailelerinin duygularına tercüman olacak. 17 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 19.00\'da Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi\'nde sahnelenecek dinletinin hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ümit Gergit yönetiminde sahneye çıkacak öğretmenler şiir okuyacak ve türkü seslendirecek. Provaların iki aydır devam ettiğini ve son güne kadar da devam edeceğini ifade eden Gergit, \"Şehitler ve Gaziler Derneği adına \'Analar ve Babalar\' adlı bir şiir müzik dinletisi hazırlıyoruz. 21 öğretmen arkadaş bir araya geldik. Buradaki amacımız şehit ailelerinin, vatanımızın ve milletimizin duygularına tercüman olmak. Ücretsiz olan gecemize herkesi davet ediyoruz\" diye konuştu.

Öğretmenlerin kendileri için sahneye çıkmasının gurur verici olduğunu belirten Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Dernek Başkanı Recep Akgül ise şunları söyledi:

\"Görev yaptıkları okullarından yorgun çıkmalarına rağmen büyük bir istekle buraya gelen öğretmenlerimiz yaklaşık iki saat prova yapıyor. Amacımız, terörü ortadan kaldırmak adına Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev alan ve gözünü kırpmadan şehit olan kahramanlarımızı anmak, onların geride bıraktığı ailelerine duygularını anlatmak. Her provayı izlediğimde gözyaşlarıma hakim olamadım. Öğretmenlerimizin birbirinden güzel ve anlamlı şiirlerini, yanık sesleri ile söyledikleri türküleri dinlemek isteyenleri gecemize bekliyoruz. Emeği geçen başta Ümit Gergit hocamız olmak üzere tüm öğretmenlerimize gaziler ve şehit aileleri adına teşekkür ediyorum.\"

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