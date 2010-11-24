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ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE DAYAK YEDİ BAYINDIR (A.A)

24 Kasım 2010 19:22

-ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE DAYAK YEDİ BAYINDIR (A.A) - 24.11.2010 - İzmir'in Bayındır ilçesindeki bir ilköğretim okulunda, dün ders sırasında sınıfa girerek kadın öğretmeni sopayla darbettiği öne sürülen öğrenci annesi, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, Hacı İsmail Akdağ İlköğretim Okulunda, sınıf öğretmeni Fatma A. (36), ders verdiği sırada, öğrencilerinden birinin annesi olan E.K. (32) sınıfa girdi. E.K, oğlunun da bulunduğu sınıfta tartıştığı öğretmen Fatma A'yı yanında getirdiği sopayla darbetti. Gürültüyü duyan okuldaki diğer öğretmenlerinin araya girmesinin ardından okula gelen polis, E.K'yı gözaltına aldı. E.K, ifadesinin alınmasının ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Darbedilen öğretmen Fatma A'nın adli sağlık raporu aldığı bildirildi. Polis eşi olan E.K'nın ise bir süre önce, ''oğlunun öğretmeni tarafından dışlandığı'' iddiasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe verdiği öğrenildi.

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