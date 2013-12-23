Öğretmenler, faturalarını ayakkabı kutusunda AKP il binası önüne bıraktı

Bursa'da öğretmenler yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını nedeniyle hükümeti protesto etti. Öğretmenler içine faturalarını koydukları ayakkabı kutularını AKP İl binası önüne bıraktı. Eğitim- İş Bursa Şubesi Başkanı Özkan Rona, "AKP'nin yalana ve talana dayalı düzeninin çöktüğünü" ifade etti.

Eğitim- İş Bursa Şubesi üyeleri Fomara Meydanı’nda toplanarak ellerinde sosyal medyada ünlü olan 'Bahaddin’ karakterinin sözlerinin yer aldığı pankartlar ve fatura ile doldurulan kutularla eylem yaptı.

Sebile Çetin ve Hüseyin Tüccar'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, AKP’nin Cumhuriyet tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu ile karşı karşıya kaldığını söyleyen Eğitim- İş Bursa şubesi Başkanı Özkan Rona, şöyle dedi:

"Gelişmeler karşısında emekçilerden yana olan güçlerin 'Cemaat- AKP kavgası’ deyip sessiz kalması doğru tavır olmayacaktır. Yerel seçim sürecine girdiğimiz bu dönemde emekçilerden yana tüm demokrasi güçlerini, halkımızı Cemaat-AKP ikileminden kurtaracak bir iktidar alternatifi yaratmak gibi tarihsel bir görev ve sorumluluk beklemektedir."

Eylemcilere tepki

Basın açıklamasının ardından AKP Bursa İl binası önüne ellerindeki kutuları bırakmak isteyen öğretmenlere polis engel olmaya çalışırken çevrede bulunan bir kişi eylemcilere tepki gösterdi. Bu kişi polis tarafından uzaklaştırılırken Eğitim-İş üyeleri de kendilerinden değil hırsızlık yapanlardan hesap sorulması gerektiğini söyledi. Ellerindeki kutuları polisin izin verdiği alana bırakan grup daha sonra dağıldı.