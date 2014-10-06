Öğretmenler bayramın son iki günü ek ders ücreti alamayacak

Türkiye genelinde 900 bin öğretmen, Kurban Bayramı tatilinin son iki gününün hafta içine denk gelmesi nedeniyle o haftanın ek ders ücretini alamayacak. Öğretmenler kişi başına ortalama 150 TL'den toplam 135 milyon liralık ek ders ücretinden oldu.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Türkiye genelinde yaklaşık 900 bin öğretmen, 2009'da çıkan yönetmelik nedeniyle Kurban Bayramı'nda maddi zarara uğrayacak. Hüseyin Çelik'in Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde çıkarılan yönetmeliği hatırlatan Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk şöyle dedi:

Günlükten haftalık hesaba geçilince…

"2009'a kadar tüm öğretmenlerin ek ders ücreti günlük hesaplanıyordu. Ancak 'MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 16'ncı maddesinin uygulama şekli, haftalık değerlendirmeye dönüştürüldü. Yani bir öğretmen haftanın 1 günü rapor aldıysa, diğer günlerde derse girse bile o hafta için ek ders ücretini alamıyor. Aynı şekilde resmi tatillerde de durum böyle. Eğer resmi tatil hafta içi bir güne denk geliyorsa tüm haftanın ek ders ücreti kesiliyor."

'Öğretmenler bayramı yaşayamayacak’

Kadir Öztürk, bu Kurban Bayramı'nın üç ve dördüncü günleri olan 6 Ekim Pazartesi ve 7 Ekim Salı'nın resmi tatil olması nedeniyle, haftanın geriye kalan diğer üç gününde öğretmenler derslerine girecek olmalarına rağmen, tüm haftanın ek ders ücretinin ödenmeyeceğini kaydetti. Uygulamanın öğretmenler açısından büyük haksızlık olduğunu belirten Kadir Öztürk, "Dolayısıyla öğretmenlerimiz bayramı yaşamayacak. Böyle bir bayram olabilir mi, çalışmış olmalarına rağmen ücretlerin verilmediği bir bayram olabilir mi?" diye sordu.

Öğretmen başına kayıp ortalama 150 lira

Türkiye'de yaklaşık 900 bin öğretmenden 100 bini meslek, 300 bini sınıf ve 500 bin civarındakinin de branş öğretmeni olduğunu belirteren Kadir Öztürk şunları kaydetti:

"Sınıf ve branş öğretmenleri ayda 60 saat düzeyinde ek derse giriyor. Meslek öğretmenleri ise 100 saat. Ek ders ücreti saati 9.5 TL. Aylık 400- 800 TL ek ders ücreti geliri var. Ortalama 600 TL'den hesaplarsak ve iki gün resmi tatil nedeniyle tüm haftanın ücreti kesileceğinden öğretmen başına ortalama kaybımız 150 TL olacak. Derse girilmiş olmasına rağmen öğretmenlerimiz hakkını alamayacak."



