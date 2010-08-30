-ÖĞRETMENLER ATANDIKLARINI AVEA'DAN ÖĞRENECEK İSTANBUL (A.A) - 30.08.2010 - Avea, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yarın atamaları gerçekleştirilecek 30 bin kadrolu öğretmenin atama sonuçlarını müşterilerine ulaştıracak. Avea'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB işbirliği ile gerçekleştirilen ''Öğretmen Atama Sonuçları Servisi'' sayesinde Avea müşterileri, atama sonuçlarını kısa mesaj ile öğrenilebilecek. Atama sonuçlarını öğrenmek için ''TC Kimlik Numarası–boşluk–ATAMA'' şeklindeki mesajın 5757'ye gönderilmesi gerekiyor.