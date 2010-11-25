-ÖĞRETMENİNİN NASİHATİ İLE SAVUNDU İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' iddialarıyla ilgili haklarında dava açılan Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan ile Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 7 sanıklı davanın 14. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Albay Dursun Çiçek, avukat Serdar Öztürk ve Mehmet Deniz Yıldırım ile tutuksuz yargılanan Ufuk Akkaya katıldı. Tutuksuz sanıklar İlhami Ümit Handan ve Özel Yılmaz ile hakkında yakalama kararı bulunan Bedrettin Dalan ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada söz alan Dursun Çiçek, Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, ilkokul öğretmeninin ''iyi insan olun'' şeklindeki sözlerinin kulağından eksik olmadığını, öğretmeninin hak, hakkaniyet ve adaleti öğretmeye çalıştığını söyledi. Spor yaparken ayak bileğinde oluşan sorun nedeniyle geçen duruşmaya koltuk değnekleriyle katıldığını anımsatan Çiçek, alçının bu hafta çıkarıldığını ifade ederek, ''Şuna çok üzüldüm. Geçmiş olsun dileğini bana çok gördünüz. Bir gram suçu olmayan sanık olarak karşınızdayım. Bayramda annemin elini öpemedim, bayramı ailemle geçiremedim. Bunun hukuki ve vicdani sorumluluğu beni tutuklayan iki değerli yargıcımıza aittir'' dedi. Çiçek, 21 ay takip edildiğini, hakkında 18 aydır soruşturma yürütüldüğünü ve 7 aydır da tutuklu olduğunu ifade ederek, tutuklandığından bu yana yaptıkları 170 talepten 12'sinin kabul edildiğini, savcının ise 73 talebinin işleme konulduğunu dile getirdi. ''Türkiye'de bir Dursun Çiçek avı başlatıldı'' diyen Çiçek, havayollarının uçuş kayıtlarının incelendiğini, bir Dursun Çiçek'in Erzincan'da, diğerinin de Ankara'da olduğunu söyledi. Duruşma, Çiçek'in ifadesiyle sürüyor.