Öğretmenine hakaret eden liseli kıza 200 fidan dikme cezası

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy İlçesi\'nde lise öğretmeni D.B.\'ye hareket edip darp eden kız öğrencisi E.İ.S., hakkında yaptığı şikayet üzerine öğrenciye 200 fidan dikme cezası verildi.

Çerkezköy\'de bir lisede öğretmenlik yapan D.B., geçen eğitim yılı döneminde kız öğrencisi E.İ.S.\'nin kendisine hakaret edip, darp etmeye çalıştığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Soruşturmayı yürüten Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı, geçen yıl yürürlüğe giren, \'Suçtan mağdur olan kişinin suç şüphelisi ile anlaşması sonucunda ceza yargılamasının sona ermesini\' içeren uzlaşma yasası kapsamında bahse konu şikayet dosyasını Çerkezköy\'de yetkili uzlaştırmacıya sevk etti.

Öğretmen D.B., öğrencisinin para ya da hapis cezası alması yerine uzlaştırmacıdan, 200 fidan dikmesi talebinde bulundu. Şartı kabul eden liseli E.İ.S., önce 200 fidanın ücretini Kırklareli\'nin Lüleburgaz İlçesi Orman Fidanlık Müdürlüğü\'ne yatırdı, daha sonra aldığı makbuzu Tekirdağ Orman ve Fidanlık Müdürlüğü\'ne teslim etti. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Selçuk Akman, uzlaşı kanunu gereğince kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verip, dosyayı kapattı.



