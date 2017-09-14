T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öğretmenine hakaret eden liseli kıza 200 fidan dikme cezası

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde lise öğretmeni D

14 Eylül 2017 21:19

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy İlçesi\'nde lise öğretmeni D.B.\'ye hareket edip darp eden kız öğrencisi E.İ.S., hakkında yaptığı şikayet üzerine öğrenciye 200 fidan dikme cezası verildi.
Çerkezköy\'de bir lisede öğretmenlik yapan D.B., geçen eğitim yılı döneminde kız öğrencisi E.İ.S.\'nin kendisine hakaret edip, darp etmeye çalıştığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Soruşturmayı yürüten Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı, geçen yıl yürürlüğe giren, \'Suçtan mağdur olan kişinin suç şüphelisi ile anlaşması sonucunda ceza yargılamasının sona ermesini\' içeren uzlaşma yasası kapsamında bahse konu şikayet dosyasını Çerkezköy\'de yetkili uzlaştırmacıya sevk etti. 
Öğretmen D.B., öğrencisinin para ya da hapis cezası alması yerine uzlaştırmacıdan, 200 fidan dikmesi talebinde bulundu. Şartı kabul eden liseli E.İ.S., önce 200 fidanın ücretini Kırklareli\'nin Lüleburgaz İlçesi Orman Fidanlık Müdürlüğü\'ne yatırdı, daha sonra aldığı makbuzu Tekirdağ Orman ve Fidanlık Müdürlüğü\'ne teslim etti. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Selçuk Akman, uzlaşı kanunu gereğince kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verip, dosyayı kapattı.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KARDEŞÇERKEZKÖY Tekirdağ DHA TEKİRDAĞSoruşturmayıCumhuriyet SavcılığıKırklareli LüleburgazOrman Fidanlık MüdürlüğüTekirdağ OrmanFidanlık MüdürlüğüCumhuriyet Savcısı Selçuk Akman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24