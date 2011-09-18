Öğretmenin tatili kısalıyor





T24- Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, öğretmenlerin artık yazın 3 ay tatil yapmayacaklarını belirterek “İhtiyaç duydukları kadar tatil için zaman ayıracağız. Ama onun dışında bir eğitim programı uygulayacağız” dedi.





TRT Haber’e konuşan Dinçer, öğretmenlerin, bütün masrafları bakanlığın karşılayacağı bir eğitimden geçireceklerini dile getirerek “En az bir ay süre ile öğretmenlerimizi eğitime tabii tutacağız. Bunu her öğretmeni değişik illere, tatil beldelerine taşıyarak yapmayacağız. Herkesi kendi ilinde, ilçesinde olacak” ifadelerini kullandı.





Ağustosta alınan 11 bin öğretmenle ilgili değerlendirme yapın Dinçer özetle şunları söyledi:

“Yaz dönemlerinde yapılacak eğitim programları ile alakalı bir altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. 655 bin civarında öğretmen var. En az 3 yılda bir öğretmenlerimizin hem mesleki alanlarındaki gelişmeleri, hem dünyadaki ve ülkemizdeki değişme ve gelişmeleri, bizim müfredatta yapacağımız değişme ve gelişmeleri, teknolojik değişme ve gelişmeleri, hem de kendi bulundukları çevreyle ilgili ve mesleki formasyonlarıyla alakalı eğitime tabi tutulmaları gerektiğini düşünüyorum.





Bunun için öğretmen yeterliliklerini tespit etmeyi planlıyoruz. Bu bazen yanlışlıkla performans diye tabir ediliyor. Bu yanlış bir kavram. Öğretmenlerin performansını tespit için bir çalışmamız ve çabamız olmayacak. Ama öğretmenin yeterliliğini ve öğretmenin geliştirilmesini esas alacağız.”





Öğretmen olmayana ek ders ücreti yok





Öğretmenin mevcut başarısını tespit ettikten sonra, o alandaki ideal yapıyla karşılaştırarak aradaki mesafeyi kapatacak bir eğitim programı uygulayacaklarını vurgulayan Dinçer, “Yaz aylarında öğretmenlerimiz üç ay tatil yapmayacaklar. Eğer saygınlık kazanacaksak, bunun da böyle olması gerektiğini onlar da kabullenmeli” dedi.





Dinçer, öğretmen olmayan tüm alanlarda ek ders ödemesini bir ay sonra son biterceklerini de söyleyerek “Öğretmen olmayan hiç kimse ek ders ücreti almayacak. Buna karşılık diğer personel de fazla mesai, ek ödeme ve tazminat gibi hususlar varsa onları alacak” diye konuştu.