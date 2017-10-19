Öğretmenin halı sahada kalp krizi geçirdiği anlar kamerada

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, 49 yaşındaki Sinan Ercan\'ın halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirdiği anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Yeni Mahalle İlkokulu\'nda 3 gün önce görev başlayan sınıf öğretmeni 3 çocuk babası Sinan Ercan, meslektaşlarıyla halı sahada maç yaparken, aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Meslektaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ercan, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sinan Ercan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hastanede otopsisi yapılan Ercan\'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa\'nın Bozova İlçesi\'ne götürüldü.

KAMERAYA YANSIDI

Sinan Ercan\'ın kalp krizi geçirdiği anlar, halı sahanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Sinan Ercan, koşarken aniden yavaşlayıp, yere yığılıyor. Sonrasında ise çağırılan sağlık ekiplerinin Ercan\'a müdahalesi görülüyor.

FOTOĞRAFLI