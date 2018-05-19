Öğretmenin emekli ikramiyesi, gençlere 19 Mayıs hediyesi oldu

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- İSTANBUL Şişli\'deki bir okulda görev yaparken 9 ay önce yaşamını yitiren eğitimci Ayla Yazgan’ın emekli ikramiyesi, daha önce 10 yıl görev yaptığı Balıkesir\'in Ayvalık ilçesinde gençlere 19 Mayıs hediyesi oldu. Yazgan ailesi, Ayla öğretmenin anısını yaşatmak için 50 bin TL\'lik emekli ikramiyesiyle, Ayvalık Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (AYBEGEM) bünyesine zeka oyunları atölyesi ile basketbol sahası yaptırdı.

İstanbul’un Şişli ilçesindeki bir okulda görev yapan Ayla Yazgan (59), geçen yıl 30 Temmuz\'da emeklilik dilekçesini verdi. Yazgan, henüz emekli maaşını ve ikramiyesini alamadan, 25 Ağustos\'ta geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Ayla öğretmenin emeklilik ikramiyesini alan ailesi ise, yaşamını öğrencilerine ve eğitime adayan eğitimcinin anısını, 10 yıl edebiyat öğretmenliği yaptığı Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi\'ne kalıcı bir eser bırakarak yaşatmak istedi.

Altınova Lisesi\'nde 1984-1994 yılları arasında edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Ayla Yazgan için verilen 50 bin TL\'lik emekli ikramiyesiyle, aile tarafından Altınova Mahallesi\'nde bulunan AYBEGEM bünyesine zeka oyunları atölyesi ve basketbol sahası yaptırıldı. Eğitimci Ayla Yazgan’ın 35 yıllık meslek yaşamının karşılığı olan emekli ikramiyesi, gençlere yatırıma dönüştü. Atölye ve basketbol sahasının açılış tarihi ise, gençler için en anlamlı gün olan 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak seçildi.

\'UMARIM ÖRNEK OLURUZ’

Kardeşi Ayla Yazgan’ı kaybetmeleri nedeniyle zorlu bir süreç yaşadıklarını belirten Asuman Özkan, kardeşinin anısını kalıcı bir eser ile yaşatmaya karar verdiklerini söyledi. Özkan, “Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ile görüştük. Zeka oyunları atölyesi ve basketbol sahasının daha verimli olacağını düşündük ve süreç başladı. Bu nedenle çok mutluyum. Bu mutluluk bizim acımızı biraz olsun hafifletti. İçimiz çok yanıyor, ama birilerine yararlı olmak, insanın yapabileceği en güzel şey. Ben de eski öğretmenim. Eğitime katkının ne demek olduğunu biliyorum. Umarım birilerine örnek oluruz. Her yerde böyle bir olanak yok. Gençlerimizin spora ve zeka oyunlarına enerjilerini kanalize etmeleri çok yararlı olur” dedi.

‘YETENEKLERİNİ GELİŞTİRMEYE ÖNEM VERİRDİ’

Kızı Ayla Yazgan\'ın öğretmenlik ile birlikte talebelerini ve arkadaşlarını da çok sevdiğini belirten anne Nezahat Yazgan ise, “Onun anısı yaşasın, gelenler Ayla’yı hatırlasınlar diye, gençlere hediye olarak bu eserleri yaptırdık” diye konuştu.

Ayla Yazgan’ın öğrencileri tarafından çok sevilen bir öğretmen olduğunu belirten yakın arkadaşı Semra Bayraktar ise şunları söyledi:

“Kendisi ilk görev yeri olan Ağrı’dan sonra, 10 yıl Ayvalık ilçesindeki Altınova Lisesi’nde çalıştı. 1986 yılında üniversite giriş sınavında Altınova Lisesi’ni Türkiye 24’üncüsü yapan öğretmener arasındaydı. 1994 yılından ölümüne kadar ise İstanbul Şişli’de mesleğini sürdürdü. Öğretmenlik yaptığı her yerde öğrencilerinin yeteneklerini geliştirmeye öncelik verdi. Şimdi anısı sevenlerinin kalbinde, adı yeni öğrencilerin yetişeceği derslikte yaşayacak.”

\'TOPLANAN KİTAPLAR AYBEGEM’E BAĞIŞLANDI\'

Ayla öğretmeni hiçbir zaman unutmayacaklarını ve hatırasını Altınova\'da yaşatacaklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer ise, “AYBEGEM\'e zeka oyunları atölyesi ve basketbol sahası kazandırdıkları için şahsım ve Ayvalık halkı adına Yazgan ailesine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Ayla öğretmenin vefatından sonra başlatılan kampanyada toplanan kitaplar ile birlikte, Ayla Yazgan’ın özel kütüphanesinden seçilen kitaplar da aile tarafından AYBEGEM kütüphanesine hediye edildi.

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