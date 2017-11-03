Öğretmenin cüzdanını çalıp, kredi kartıyla alışveriş yaptı

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Tonya ilçesindeki bir ilkokula giren 30 yaşındaki Ü.G.D. adlı kadının, öğretmen E.Ç.M.\'nin cüzdanını çalıp, para ve kredi kartını kullanarak cep telefonu aldığı iddia edildi. Ü.G.D., polis tarafından yakalandı.

Olay, Şehit Ayhan Güner İlkokulu’nda meydana geldi. Okula giren Ü.G.D., iddiaya göre öğretmen E.Ç.M.’nin cüzdanını çaldı. İçindeki para ve kredi kartını aldıktan sonra cüzdanı çöpe atan Ü.G.D., gittiği banka şubesinde öğretmenin kimliğini kendi kimliği gibi kullanarak kredi kartı şifresini değiştirdi. Ü.G.D., kredi kartı ile 2 bin lira tutarında cep telefonu satın aldı. E.Ç.M. cüzdanının çalındığı yönünde ihbarda bulunması üzerine polis, yaptığı takip sonucu kredi kartının kullanıldığı işyerine ulaştı. Kimliği belirlenen Ü.G.D., Vakfıkebir ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı. Tonya Emniyet Amirliği’ne getirilen Ü.G.D., suçunu kabul ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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