T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öğretmenin cüzdanını çalıp, kredi kartıyla alışveriş yaptı

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Tonya ilçesindeki bir ilkokula giren 30 yaşındaki Ü

03 Kasım 2017 20:58

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Tonya ilçesindeki bir ilkokula giren 30 yaşındaki Ü.G.D. adlı kadının, öğretmen E.Ç.M.\'nin cüzdanını çalıp, para ve kredi kartını kullanarak cep telefonu aldığı iddia edildi. Ü.G.D., polis tarafından yakalandı.
Olay, Şehit Ayhan Güner İlkokulu’nda meydana geldi. Okula giren Ü.G.D., iddiaya göre öğretmen E.Ç.M.’nin cüzdanını çaldı. İçindeki para ve kredi kartını aldıktan sonra cüzdanı çöpe atan Ü.G.D., gittiği banka şubesinde öğretmenin kimliğini kendi kimliği gibi kullanarak kredi kartı şifresini değiştirdi. Ü.G.D., kredi kartı ile 2 bin lira tutarında cep telefonu satın aldı. E.Ç.M. cüzdanının çalındığı yönünde ihbarda bulunması üzerine polis, yaptığı takip sonucu kredi kartının kullanıldığı işyerine ulaştı. Kimliği belirlenen Ü.G.D., Vakfıkebir ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı. Tonya Emniyet Amirliği’ne getirilen Ü.G.D., suçunu kabul ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KALYONCUTONYA Trabzon DHA TRABZONun TonyaOlayAyhan GünerVakfıkebirTonya Emniyet AmirliğineOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24