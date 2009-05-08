Öğretmeni katliamdan rapor kurtardı

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde 4 yıldır öğretmen olarak görev yapan 27 yaşındaki Tuba Karalar, 44 kişinin öldüğü katliamdan ayak bileğindeki rahatsızlık nedeniyle aldığı 10 günlük rapor sayesinde kurtuldu.



Mezun olduktan sonra Kırklareli'nin Pınarhisar İlçesi'nde 1 yıl görev yapan ve daha sonra Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyüne atanan 27 yaşındaki öğretmen Tuba Karalar, aldığı 10 günlük rapor sayesinde, köydeki nişan katılamadı ve faciadan kurtuldu. Köy okulunda 4 yıldır görev yaptığını belirten Tuba Karalar, ``Ben okulda görevli olduğum için köydeki öğretmen evinde kalıyorum. Eşim ise Mardin'deki askeri birlikte Uzman Çavuş olarak görev yaptığı için Mardin'de kalıyor. 30 Nisan günü ise ayak bileğimdeki rahatsızlık nedeniyle doktora gittim ve bana 10 gün rapor verdi. Bende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne raporu teslim ettim. Personele ait izin belgesini de doldurduktan sonra Kırklareli'nin Pınarhisar İlçesi'ndeki ailemin yanına geldim. Olayı ise abimin babamı aramasıyla öğrendim. Daha sonra öğretmen arkadaşlarım aradı. Büyük şok yaşadım'' dedi.



'Nişana davet edilirdim'



Köy okulundaki birleştirilmiş sınıfta 1,2 ve 3'üncü sınıfları okuttuğunu belirten Tuba Karalar, ``Olay günü 2'nci sınıf öğrencim Ayşe Çelebi ölmüş. Eğer bende köyde olsam, köyün ileri gelenleri arasında olduğum için davet edilirdim. Davet edilirsem de durumuma göre hareket ederdim. Diğer hocamız da davet edilmiş'' dedi. Olay günü köyde bir vahşet yaşandığını belirten Tuba Karalar sözlerini şöyle sürdürdü:



``Çok üzücü bir olay. Duyunca şoka girdim. İznim Cumartesi gecesi bitiyor. Pazar günü köyde olacağım. Şu anda oradaki psikolojiyi ben bilemem, ancak bunu psikologlar bilir. Dehşet bir durum. O köyde yaşayanları, Mardin Valiliği'nin beni görevlendirdiği Adrese Dayalı Bilgi Sistemi uygulaması sırasında tanıdım. Köy nüfusunun bütün kimlik cüzdanları elimden geçmiştir. Köyde yaşayanların bir bölümünü de öğrencilerimin velisi olduğu için tanırım. Haziran'a kadar köyde öğretmenlik görevimi yapacağım'' diye konuştu.



Tuba Karalar, izni bittiğinde önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gideceğini ve oradan alacağı talimata göre hareket edeceği söyledi. (DHA)



