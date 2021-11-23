Öğretmeni, Erdoğan'ı anlattı: 'Adam olacak çocuk belli olur' derler ya o da belliydi, dersi can kulağıyla dinlerdi

Öğretmeni Müzekka Gürbüz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı "Dersi can kulağıyla dinliyordu, iyi talebeydi. 'Adam olacak çocuk belli olur' derler ya aynen o da belliydi. Derslerine dikkat ediyordu, çalışıyordu" sözleriyle anlattı.

Kocaeli'de yaşayan 91 yaşındaki Müzekka Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Talebelerimizin hepsi aşağı yukarı çalışkan çocuklardı, hepsinden memnunduk. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere arkadaşları hakikaten terbiyeli, çalışkan çocuklardı. Hepsi bugün vazife başında." dedi.

"Dersi can kulağıyla dinliyordu"

Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim ve Arapça derslerine giren Gürbüz, "Dersi can kulağıyla dinliyordu. Yani iyi talebeydi. 'Adam olacak çocuk belli olur' derler ya aynen o da belliydi. Derslerine dikkat ediyordu, çalışıyordu. Güzel Kur'an-ı Kerim okurdu. Sesi güzeldir. O yapamasa bizden geçemez kolay kolay çünkü mümkün mertebe Kur'an-ı Kerim'i güzel okusunlar diye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Gürbüz, öğrencisi Erdoğan'ın "münazara yarışmalarında başarılı sonuçlar aldığını belirterek, rakiplerinin kolay kolay önüne geçemediğini, her yarışta başarılı olduğunu" söyledi.