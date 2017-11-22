Öğretmenevinde otopark tartışması: Öğretmen, müdürü bıçakladı (2)

\'EĞİTİM CAMİASINI DERİNDEN YARALADI\'

İzmir\'in Tire ilçesinde, otopark tartışması nedeniyle Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Yavuz Selim Kuru\'nun kendisi gibi öğretmen Y.T. tarafından bıçakla yaralanması, eğitim sendikalarının ortak basın açıklamasıyla kınandı. Olayın meydana geldiği Tire Öğretmenevi bahçesindeki açıklamaya, çıkan tartışmada yaralanan Tire Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Yavuz Selim Kuru, Eğitim-Bir-Sen Tire İlçe Temsilcisi Levent Çiftgümüş, Türk Eğitim-Sen Tire Temsilcisi Füsun Çetin ve Eğitim-İş Sendikası Tire Temsilcisi Zekai Kolay ile bu sendikalara üye öğretmenler katıldı. Basın açıklamasını, sendikalar adına öğretmen Zeliha Üçer okudu. Ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

\"Dün Tire Öğretmenevi bahçesinde, Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Yavuz Selim Kuru\'ya menfur bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve halkın yoğun olduğu bir saatte gerçekleştirilen bu menfur saldırının sözde bir eğitimci tarafından yapılması eğitim camiasını derinden yaralamıştır. Bizler bu ülkenin çocuklarına, onurlu bir gelecek bırakmak için mücadele ediyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken bir öğretmene yapılan bu saldırıyla eğitim camiası olarak hepimiz saldırıya uğradık, hepimiz şiddete maruz kaldık, hepimiz yaralandık. Bizler tanımadığımız insanlara kan bağışı yapıp birinin ya da birilerinin hayatını kurtarmaya çalışırken; aramızda görmek istemediğimiz, öğretmen sıfatıyla tanındığı için utanç duyduğumuz saldırgan böyle bir ortamda ne yazık ki değerli öğretmen arkadaşımızın birilerine can olabilecek kanını akıtmıştır. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için, saldırganlara gereken cezai yaptırımlar mutlaka uygulanmalıdır. Yapanın yaptığı yanına kâr kalmamalıdır. Şiddeti ve şiddetten beslenen insanları kınıyor; camiamızın adını lekeleyen bu insanları aramızda görmek istemediğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.\"



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