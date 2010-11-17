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Dünya

Öğretmene yasak aşk cezası

13 yaşındaki erkek öğrencisiyle ilişkiye girdiği gerekçesiyle hapse mahkûm edildi.

17 Kasım 2010 02:00

T24 - Avusturya’da 42 yaşındaki bir kadın spor öğretmeni, 13 yaşındaki erkek öğrencisiyle ilişkiye girdiği gerekçesiyle hapse mahkûm edildi. 

Öğrenciyle aşka hapis

20 yıl önce Hırvatistan’dan Avusturya’ya yerleşen hentbol öğretmeni Reneta C. çocuk tacizi suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede, öğrencisi Erwin U. ile ilişkiye girmekten suçlu bulundu ve 22 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yaptığının yanlış olduğunu kabul eden C., Erwin’in yaşı küçük olsa da farklı olduğunu ve birbirlerini sevdiklerini söyledi. 14 yaşında oğlu ve iki kızı olan öğretmen, en büyük desteği kocasından aldığını belirtti. Şu anda 14 yaşında olan U. ise öğretmeni Reneta C.’yi sevdiğini söyledi. Öğretmen ile öğrencisinin ilişkisi, Erwin’in üvey babasının durumu öğrenip mahkemeye başvurması ile ortaya çıkmıştı.



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