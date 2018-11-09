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Öğretmene darp suçlaması

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, Mimar Sinan Ortaokulu'nda öğretmen M

09 Kasım 2018 00:02

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, Mimar Sinan Ortaokulu\'nda öğretmen M.K.\'nın 12 yaşındaki öğrencisi Y.K.’yı darp ettiği iddia edildi. Aile, doktor raporu alıp, emniyete giderek şikayette bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Çaydamar Mahallesi’nde bulunan Mimar Sinan Ortaokulu’nda meydana geldi. Aralarında tartışan çocukların yanına giden sosyal bilgiler öğretmeni M.K., iddiaya göre 7. sınıf öğrencisi Y.K.’nın başına vurup, sert şekilde sol elini sıktı. Elinin acısıyla ağlayarak evine giden Y. K., annesi G.K.\'ya durumu anlattı. G.K. ve eşi R.K. çocukları Y.K.’yı da alarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne gitti. Darp raporu alan aile, ardından Çocuk Şube Müdürlüğü’ne giderek öğretmen M.K.’dan şikayetçi oldu.

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