-ÖĞRETMENE CİNSEL SALDIRIYA 11 YIL HAPİS SAKARYA (A.A) - 07.07.2010 - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, öğretmeninin evine zorla girerek cinsel saldırıda bulunduğu ve gasp ettiği iddiasıyla yargılanan ilköğretim okulu öğrencisi 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı olarak yapılan duruşmaya, öğretmenine cinsel saldırıda bulunduğu ve gasp ettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Adnan G. (16) getirildi. mağdur müzik öğretmeni Evrim Y. (26) ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan sanık avukatı Tahsin Sönmez, müvekkilinin sabıkasız oluşu, başka bir olaya karışmamış olması, yargılama sürecindeki davranışları ve tutuklukta geçirdiği sürenin dikkate alınarak tahliyesini talep etti. Mahkeme heyetince davanın karar aşamasına geldiği belirtilerek son sözü sorulan sanık Adnan G. ise olayın işlenişi sırasında yaşının küçük olduğunu belirterek, ''Öğretmenime karşı bir cahillik yaptım. Olay nedeniyle çok pişmanım. Ailemi ve özgürlüğümü çok özledim. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim'' dedi. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Adnan G'yi suç işlediği tarihte yaşının küçük olmasını ve mahkemedeki hal ve tavırlarını dikkate alarak cinsel saldırı suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığa ''Nitelikli yağma'' suçundan da 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme ayrıca, sanığın konut dokunulmazlığını ihlal ve mağdurun banka kartlarını kullanmak suçları nedeniyle bir meslek edinmesini sağlamak amacıyla bir eğitim kurumuna 4 yıl devam etmesine karar verdi.