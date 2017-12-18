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Öğretmene cinsel saldırıda bulunan müdüre hapis cezası

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Çiğli ilçesinde, çalıştığı okuldaki öğretmen S

18 Aralık 2017 16:49

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Çiğli ilçesinde, çalıştığı okuldaki öğretmen S.M.\'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılan okul müdürü A.A., 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı.
Geçen Ocak ayında meydana gelen olayda, Çiğli\'de bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan evli öğretmen S.M., kendisine sözlü ve fiziki cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü okulun müdürü A.A.\'dan şikâyetçi oldu. Konunun yargıya taşınmasının ardından somut bir delil olmaması gerekçe gösterilerek A.A. hakkında takipsizlik kararı verildi. S.M.\'nin avukatı, Karşıyaka 2. Sulh Ceza Hakimliği\'ne itiraz ederek bu kararı kaldırttı. A.A. hakında hazırlanan iddianamede ise \'Zincirleme şekilde basit cinsel saldırı ve cinsel taciz\' suçlamalarından Karşıyaka 3. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.
Davanın duruşmasına mağdur S.M. ile taraf avukatları katıldı. Sanık A.A. ise duruşmaya gelmedi. S.M.\'nin avukatı Seda Ayaz Aksoy, sanığın yargılama sürecinde pişmanlığına yönelik sözünün bulunmadığını, müvekkilinin iftira atmasını gerektiren bir durumun ortada olmadığını belirterek, A.A.\'ya üst sınırdan ceza verilmesini talep etti. Sanık avukatı Türker İzzet İşbilir ise bu tür bir eyleme maruz kalan kişinin polis imdat hattını araması, feryat etmesi ya da eşine haber vermesi gerektiğini, suçun işlendiğine ilişkin kanıt bulunamadığını söyledi.
Mahkeme, sanık A.A.\'ya \'zincirleme şekilde basit cinsel saldırı\' suçundan 3 yıl 9 ay hapis, \'cinsel taciz\' suçundan ise 2 bin 240 lira adli para cezası verdi. Adli para cezasını erteleyen mahkeme, sanığın tutuklanmasına yer olmadığına hükmetti.

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