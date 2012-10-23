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Öğretmene cinsel istismardan 41 yıl hapis cezası

Resul Ekinci, mahkemede yaptığı savunmada, öğretmenlik hayatı boyunca böyle bir durumu hiç yaşamadığını ifade ederek, bu olayın bir iftira olduğunu öne sürdü

23 Ekim 2012 17:37

Kayseri'de, öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan okulun müdür yardımcısı Resul Ekinci'ye 41 yıl hapis cezası verildi.
 
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya tutuksuz sanık Resul Ekinci, sanık avukatı ve sanığın yakınları katıldı.

Ekinci, mahkemede yaptığı savunmada, öğretmenlik hayatı boyunca böyle bir durumu hiç yaşamadığını ifade ederek, bu olayın bir iftira olduğunu öne sürdü.

Görevini şerefi ile yerine getirdiğini belirten Ekinci, ''Benim şerefimle oynandı. Böyle bir olayın içinde kesinlikle yer almadım. Bu bir iftiradır. Allah biliyor ki, ben suçsuzum'' dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonunda Ekinci'ye, öğrenciler G.K.'ye (13) cinsel istismardan 20 yıl, B.U.'ya (13) cinsel istismardan 16 yıl 6 ay, M.U.'ya (14) cinsel istismarda bulunduğu için de 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 41 yıl hapis cezası verdi.

Ekinci duruşmanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Resul Ekinci, geçen yıl kız öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiaları ile göz altına alınmış, daha sonrada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan inceleme sonucunda da, sanık öğretmen görevden uzaklaştırılmıştı.

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