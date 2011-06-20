-ÖĞRETMENE "BEZDİRİ" İDDİASI İSTANBUL (A.A) - 20.06.2011 - Bakırköy'deki bir lisede edebiyat öğretmenine bezdiri (mobbing) uyguladığı öne sürülen okul müdürü, iki yardımcısı ve iki öğretmenin yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan okul müdürü M.K, müdür yardımcıları S.T. ile A.H.T. ve öğretmenler C.Ş. ile A.B.K. katıldı. Duruşmada, müşteki edebiyat öğretmeni F.İ. de hazır bulundu. Diyecekleri sorulan F.İ, olayla ilgili sözlü ve yazlı beyanda bulunduğunu hatırlatarak, ''Sanıklar hakkında şikayetim devam etmektedir. Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum'' dedi. Duruşmada tanık olarak dinlenilen aynı okulda görevli öğretmen Ş.T. de F.İ'ye baskı yapmadığını belirterek, şunları kaydetti: ''Bir gün dersime okul müdürü girdi. Derste gazete okuduğumu söyledi. Edebiyat öğretmeni olduğum için makaleleri öğrencilerime okuduğumu söyledim. Bana 'gerekirse hakkında soruşturma açarım' dedi. Bundan sonra F.İ. ile karşılaştığımda 'benden kaçıyorsun' deyince ben de kendisine bu durumu anlattım. Diğer öğretmenler L.A. ve H.K. bana F.İ. ile görüştüğüm için bunların başıma geldiğini söyledi. Ben de bu durumu ona söyledim. Aşırı şekilde üzüldü, defalarca benim yanımda ağladı ve psikolojisi bozuldu.'' Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bakırköy'deki bir liseye edebiyat öğretmeni olarak atanan F.İ. hakkında okul müdürü M.K'nin birtakım kötü yakıştırmalarda bulunduğu belirtiliyor. Okul müdürünün öğrencileri de kullanarak F.İ. hakkında dedikodular yaymaya başladığı kaydedilen iddianamede, M.K'nin öğretmeni okuldan uzaklaştırmak için hakkında tahkikat yaptırdığı ifade ediliyor. 2 müdür yardımcısı ile 2 öğretmenin de F.İ'ye psikolojik baskı yaptığı kaydedilen iddianamede, müdür M.K, yardımcıları S.T. ve A.H.T. ile öğretmenler C.Ş. ve A.B.K'nin ''kamu görevlisine işkence yapma'' suçlamasıyla 3 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.