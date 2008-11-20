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Öğretmenden öğrenciye tecavüz iddiası

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir vekil öğretmenin öğretmenin, 14 yaşındaki kız öğrenciye tecavüz ettiği iddia edildi.

20 Kasım 2008 02:00

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir vekil öğretmenin öğretmenin, 14 yaşındaki kız öğrenciye tecavüz ettiği iddia edildi.
İntihar girişiminde bulunan C.K. (14), Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin ifadesine başvurduğu C.K, devam ettiği okulda öğretmenlik yapan İ.B. (26) ile arasında bir yakınlaşma olduğunu ve sevgili olarak görüşmeye başladıklarını anlattı. İ.B, özel ders almak üzere evine gittiği C.K'nin, kendisine zorla sahip olduğunu öne sürdü. Korktuğu için söyleyemediği ailesinin durumu öğrenmesinden sonra bunalıma girdiğini ifade eden C.K, uyku hapı içerek intihar etmek istediğini belirtti. C.K'nin ifadesinden yola çıkan polis, İ.B'yi gözaltına aldı.

Doğanşehir Kaymakamı Cevdet Atay soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, İ.B'nin şu anda kamu görevlisi olmadığını söyledi. Atay, "İ.B geçtiğimiz yıl Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulunda vekil öğretmenlik yapıyormuş. Daha sonra Sürgü İlköğretim Okuluna geçmiş. Burada
kadroda yer olmadığından görevine son verilmiş. C.K'nin de Anadolu Lisesinde öğrenci olduğu bilgisini aldım" dedi.
Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de söz konusu kişinin Milli Eğitimle bir ilişiğinin olmadığını ve olayın okulda gelişmediğini bildirdi. Soruşturma sürüyor.


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