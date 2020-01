Öğretmenden Müslüman öğrencisine 'terörist' suçlaması!

ABD'nin Teksas eyaletinde bir öğretmenin, 12 yaşındaki Müslüman öğrencisini sınıfta terörist olarak suçlaması tepkilere yol açtı.

Sputnik’in haberine göre, First Colony Okulu’nda, sınıf arkadaşlarıyla beraber ‘Bend It Like Beckham’ (Hayatımın Çalımı Beckham) filmini izleyen 12 yaşındaki Waleed Abushaaban, filme güldüğü sırada öğretmeninin sözlü saldırısına maruz kaldı.

Öğretmen, İngiltere’de futbolcu olmak isteyen genç bir Sih kadının hikayesini konu alan filmi izlerken gülen küçük çocuğa, “Ben senin yerinde olsaydım gülmezdim” dedi. Abushaaban ‘Neden?’ diye sorunca da, öğretmen “Çünkü hepimiz senin bir terörist olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Olayla ilgili gazetecilere konuşan Abushaaban, “Arkadaşlarım benimle ‘Burada bomba var’ diyerek dalga geçmeye başladı” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Öğretmen idari izne ayrılırken, olaya tepki gösteren birçok veli öğretmenin görevden alınmasını istedi.

Küçük çocuğun babası ise, “Oğlumun Müslüman olması terörist olması anlamına gelmez. O bir Amerikalı olarak yetiştirildi” dedi.

Teksas’ta 14 yaşındaki Müslüman öğrenci de, icat ettiği ev yapımı saatin öğretmenleri tarafından patlayıcı sanılması üzerine gözaltına alınmıştı.