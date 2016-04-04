T24 LogoT24 Logo
Dünya

Öğretmenden Müslüman öğrencisine 'terörist' suçlaması!

“Arkadaşlarım benimle ‘Burada bomba var’ diyerek dalga geçmeye başladı”

04 Nisan 2016 23:57

 ABD'nin Teksas eyaletinde bir öğretmenin, 12 yaşındaki Müslüman öğrencisini sınıfta terörist olarak suçlaması tepkilere yol açtı.

Sputnik’in haberine göre, First Colony Okulu’nda, sınıf arkadaşlarıyla beraber ‘Bend It Like Beckham’ (Hayatımın Çalımı Beckham) filmini izleyen 12 yaşındaki Waleed Abushaaban, filme güldüğü sırada öğretmeninin sözlü saldırısına maruz kaldı.

Öğretmen, İngiltere’de futbolcu olmak isteyen genç bir Sih kadının hikayesini konu alan filmi izlerken gülen küçük çocuğa, “Ben senin yerinde olsaydım gülmezdim” dedi. Abushaaban ‘Neden?’ diye sorunca da, öğretmen “Çünkü hepimiz senin bir terörist olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Olayla ilgili gazetecilere konuşan Abushaaban, “Arkadaşlarım benimle ‘Burada bomba var’ diyerek dalga geçmeye başladı” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Öğretmen idari izne ayrılırken, olaya tepki gösteren birçok veli öğretmenin görevden alınmasını istedi.

Küçük çocuğun babası ise, “Oğlumun Müslüman olması terörist olması anlamına gelmez. O bir Amerikalı olarak yetiştirildi” dedi.

Teksas’ta 14 yaşındaki Müslüman öğrenci de, icat ettiği ev yapımı saatin öğretmenleri tarafından patlayıcı sanılması üzerine gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER

abdöğrenciteröristmüslümansaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24