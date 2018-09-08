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Öğretmen sosyal medyadan çağrı yaptı, gönüllüler sokakları temizledi

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş İlçesi'nde öğretmen Fatih Öztürk'ün sosyal medya üzerinden yaptığı çevre temizliği çağrısı üzerine toplanan gönüllüler ilçe sokaklarında temizlik yaptı

08 Eylül 2018 20:40

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş İlçesi\'nde öğretmen Fatih Öztürk\'ün sosyal medya üzerinden yaptığı çevre temizliği çağrısı üzerine toplanan gönüllüler ilçe sokaklarında temizlik yaptı.
Erciş\'e 3 yıl önce atanan Sinoplu öğretmen Fatih Öztürk (28), tatil dönüşü geldiği ilçede sokakları kirli görünce sosyal medya üzerinden çevre temizliği çağrısında bulundu. Öztürk\'ün bu çağrısı karşılık buldu ve çevre gönüllüleri bir araya geldi. Belediye tarafından da kendilerine çöp poşeti ve eldiven verilen gönüllüler, ilçe merkezi ve ara sokaklarda çevre temizliği yaptı.
Öğretmen Öztürk, \"Çağrım karşılık buldu. Bu beni fazlasıyla mutlu etti. Hep birlikte şehir merkezi ve ara sokaklarda temizlik çalışması yaptık. Bundan sonra da bu çalışmalarımızı daha da genişletip güzel işler yapmak istiyoruz. Erciş\'e yeni atanan öğretmenlerimizin de bize katılıp destek vermeleri bizi daha da cesaretlendirdi\" diye konuştu. 

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