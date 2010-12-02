-ÖĞRETMEN SERVİSİ TRAKTÖRLE ÇARPIŞTI: 16 YARALI SAMSUN (A.A) - 02.12.2010 - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis aracıyla traktörün çarpışması sonucu 9'u öğretmen 16 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Habibfakı Köyü İlköğretim Okulu'ndaki öğretmenleri taşıyan Rüşan Sünbül yönetimindeki 55 PL 876 plakalı servis, Vezirköprü-Durağan karayolu üzerindeki Yeşilada Mahallesi girişinde Ali Kara'nın kullandığı 19 EF 041 plakalı saman yüklü traktörle çarpıştı. Kazada, serviste bulunan Ayşe Gevrek, Müberra Kılıç, İsmail Serkan Kesimoğlu, Handan Eryılmaz, Erkan İvgin, Nurcihan Keskinoğlu, Aslı Yıldız Durna, Ali Ulusoy, Gülbeyaz Yılmaz adlı öğretmenler ile Tuğba Durak, Sercan Bulut, Kadun Uçar, Kadir Uçar, Uğur Güler, Şerife Güler ve Yusuf Hasan Bulut yaralandı. Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesinde kaldırıldı.