"Öğretmen olmadığı için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine giren imamdan çocuklara şiddet" iddiasına soruşturma

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Ankara Gölbaşı Hacılar İlköğretim Okulu'nda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olmadığı için derse giren imamın, çocuklara yönelik şiddet uyguladığı iddia edildi. Hacılar köyünde görevli imamın, öğrencilere tekme ve sopayla şiddet uyguladığı ve iki çocuğun darp rapor aldığı belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Erinç Sağkan, Ankara Gölbaşı Hacılar İlköğretim Okulunda, çocuklara şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin olarak yürütülen soruşturmada mağdur çocukların ve ailelerinin avukatlığını konunun uzmanlarından Avukat Deniz Özbilgin ile birlikte üstlendiğini açıkladı.

Avukat Erinç Sağkan, "Hacılar Köyü imamının, okulda halihazırda atanmış bulunan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olmadığı için okulda görevlendirildiğini, çocuklara sistematik olarak elle, tekmeyle ve sopayla şiddet uyguladığının iddia edildiğini ve iki çocuğun darp raporu aldıklarını birçok çocuğun da şiddet gördüklerini ifade ettikleri halde çocukların durumu ailelerinden saklamak zorunda kaldıklarını" ifade etti.

Bugün ailelerle birlikte Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeye katılan Sağkan, “Çocukların kaval kemiklerine ve sırtlarına sopayla vurulduğu iddiası olduğunu, tüm erkek çocuklara uzun süredir şiddet uygulandığını" diye konuştu.

Avukat Erinç Sağkan, "Müşteki ailelerin şikayetten vazgeçirilmeye çalışıldığını, ikna olmayınca tehdit aşamasında baskı uygulandığını, şikayetten vazgeçmeyen ailelerin ise çocukların okulda dışlandığını, zorbalığa uğradığını, hatta Okul müdürünün de olayı örtbas etmeye çalıştığını ifade ettiğini" şeklinde konuştu.

Sağkan, "Gerek şiddet uygulayan imam, gerekse göz yuman okul müdürü hakkında gerekli cezai ve idari yaptırımların uygulanması için yasal süreci gerek bireysel olarak gerekse Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezimizin kurumsal desteği ile sonuna kadar takip edeceğiz” ifadesini kullandı.