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Öğretmen olan anne- babasını öldürüp, intihar etti

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA) - UŞAK'ta üniversite sınavlarına hazırlandığı belirtilen Fatih Alim Metin, evde tartıştığı her ikisi de öğretmen olan annesi Nadire ile babası Murat Metin'i tüfekle vurarak öldürüp, intihar etti

23 Aralık 2017 01:38

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA) - UŞAK\'ta üniversite sınavlarına hazırlandığı belirtilen Fatih Alim Metin, evde tartıştığı her ikisi de öğretmen olan annesi Nadire ile babası Murat Metin\'i tüfekle vurarak öldürüp, intihar etti.
Kemal Öz Mahallesi Güçlü Sokak\'ta oturan öğretmen Murat Metin (52), bugün görev yaptığı Uşak Bilim Sanat Merkezi\'ne gitmeyip, telefona da cevap vermeyince mesai arkadaşları, saat 18.00 sıralarında evine gitti. Kapıyı açan olmayınca, polis çağırıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde, Murat Metin, kendisi gibi öğretmen olan eşi Nadire (49) ve oğulları Fatih Alim Metin\'in (18) cesetleriyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, Fatih Alim Metin\'in tartıştığı anne ve babasını tüfekle vurarak öldürdükten sonra, aynı silahı başına dayayıp, tetiği çekerek intihar ettiği saptandı.
Öğretmen çift ile oğullarının cesetleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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