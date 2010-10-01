T24 LogoT24 Logo
Dünya

ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİLERİYLE İLİŞKİYE GİRİP GÖRÜNTÜLEDİ EL PASO (A.A)

01 Ekim 2010 10:11

-ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİLERİYLE İLİŞKİYE GİRİP GÖRÜNTÜLEDİ EL PASO (A.A) - 01.10.2010 - ABD'nin Teksas eyaletinde Marco Alferez adındaki lise öğretmeni, onlarca öğrencisiyle ilişkiye girip, bu ilişkileri videoya çekmekle suçlanıyor. Teksas'ın El Paso kentindeki bir lisede dans öğretmeni olarak görev yapan Alferez'in ilişkiye girdiği 70 kadar öğrencisinin görüntülerini videoya çektiği belirtildi. Federal yetkililer, görüntülerdeki bazı çocukların ilköğretim çağında olduğunu belirterek, 34 yaşındaki öğretmenin ilk duruşmasının ardından kefalet başvurusu yolu kapalı olmak üzere hapse atıldığını söyledi. Yetkililer, öğretmenin çocuk pornosu indirmekle de suçlandığını kaydetti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24