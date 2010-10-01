-ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİLERİYLE İLİŞKİYE GİRİP GÖRÜNTÜLEDİ EL PASO (A.A) - 01.10.2010 - ABD'nin Teksas eyaletinde Marco Alferez adındaki lise öğretmeni, onlarca öğrencisiyle ilişkiye girip, bu ilişkileri videoya çekmekle suçlanıyor. Teksas'ın El Paso kentindeki bir lisede dans öğretmeni olarak görev yapan Alferez'in ilişkiye girdiği 70 kadar öğrencisinin görüntülerini videoya çektiği belirtildi. Federal yetkililer, görüntülerdeki bazı çocukların ilköğretim çağında olduğunu belirterek, 34 yaşındaki öğretmenin ilk duruşmasının ardından kefalet başvurusu yolu kapalı olmak üzere hapse atıldığını söyledi. Yetkililer, öğretmenin çocuk pornosu indirmekle de suçlandığını kaydetti.