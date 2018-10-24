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Öğretmen, öğrencilerini taciz iddiasıyla tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sınıf öğretmeni M

24 Ekim 2018 18:44

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sınıf öğretmeni M.A., tutuklandı.
Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi\'nde bir ilkokulundaki taciz olayı, 4\'üncü sınıftaki bir öğrencinin durumu velisine anlatmasıyla ortaya çıktı. Adı açıklanmayan veli, durumu önce okul müdürüne, ardından polise bildirdi. Soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında erkeklerin de bulunduğu 18 öğrencinin ifadesini alıp Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği\'ne gönderdi. İfadeler doğrultusunda harekete geçen Ahlak Büro Amirliği ekipleri, taciz olayını gerçekleştirdiği iddia edilen sınıf öğretmeni M.A.\'yı gözaltına aldı. İfadesi alınan M.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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