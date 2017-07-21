Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ismi iki okula verildi

PKK tarafından kaçırılarak öldürülen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ismi görev yaptığı Siverek Çiftibaşı ilkokulu ile memleketi Gümüşhane'deki Torul Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), öldürülen Necmettin öğretmenin isminin iki okula verileceği duyuruldu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, PKK tarafından 16 Haziran'da kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Yılmaz'ın görev yaptığı Siverek Çiftçibaşı İlkokulunun adı "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İlkokulu" olarak değiştirildi.

Şehit öğretmenin memleketi Gümüşhane'deki Torul Anadolu İmam Hatip Lisesinin adı da "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi" oldu.