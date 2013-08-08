Öğretmen maaşına 273 TL zam geldi

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, öğretmenlerin maaşlarında önümüzdeki 273 lira net artış olacağını söyledi.



Eskişehir'in 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliği kapsamında Vilayet Meydanı'nda düzenlenen iftara katılan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı öğretmenlere bir, iki söyleyecek sözünün olduğunu ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından memur maaşlarına yapılan zamlar açıklandı. Öğretmenlerimiz için pozitif bir ayrımcılık var. Memur maaşlarına taban aylığa brüt 175 lira zam yapıldı. Ocak ve temmuz aylarında yüzde 3 artı enflasyon farkı ödenecek. Öğretmenlere, bütün memurlara yapılan taban aylığa brüt 175 lira zammın dışında 75 lira eğitim-öğretim tazminatına zam yapılacak. Ocak ayından, temmuza kadar ödenecek. Temmuz ayında bir kere daha 75 lira eğitim-öğretim tazminatı... Ayrıca yüzde 3 enflasyon farkı... Öğretmenlerimizin eğitim-öğretim tazminatları 2014 yılının birinci yarısında 75 lira, ikinci yarısında 75 lira olmak üzere 150 lira artırıldı. Taban aylıktaki artış da dikkat alındığında öğretmenlerimizin maaşlarında 2014 yılında yaklaşık 273 lira net artış sağlanıyor.

2014 yılında, göreve yeni başlayan bekar, bütün ek derslerine giren bir öğretmen 2 bin 710 lira maaş alacak. Başbakanımız tavsiyelerini dinlediyse, 3 çocuk sahibiyse 2014 yılında göreve başlayan öğretmenin maaşı 2 bin 988 lira. Üst kademedeki, kıdemli, evli, eşi çalışmayan, 3 çocuk sahibi ve bütün ek derslerine giren bir öğretmenimiz 2014 yılında 3 bin 334 lira maaş alacak. Sayın Başbakanımıza, bu yıl ki toplu görüşmelerde öğretmenlerimize pozitif ayrımcılık yapılması konusundaki talimatı için teşekkür ediyoruz."

Bakan Avcı, öğretmenler ve eğitim camiası için başka iyi haberlerinin ve iyileştirmelerinin de bulunduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"2014 yılı için 850 lira, 2015 yılı için de 950 lira öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. Yüksek lisans ve doktora mezunlarının ek ders ücretlerine artırım ödenecek. Rehber öğretmenlere, ek ders ödemesi yapılacak. İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı'na üyeliklerin isteğe bağlı olması sağlanacak. Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine ilişkin sınırlamaları kaldırıyoruz. Geçici görevlendirilen yöneticilere yüksek oran üzerinden ek ders ödenecek. İkili öğretim yapan eğitim kurumlarının yöneticilerine ilave ek ders ücreti ödenecek. Kamu görevleri, Hakem Kurulu kararıyla kabul edilen akademik jüri üyeliklerine ücret ödenecek. Okul yöneticilerimizin ve müdürlerimizin idari görevlerinin yanı sıra bu ikinci görev kabul edildiği için en az 6 saat derse girme zorunluluğu vardı. Bunu değiştiriyoruz ve '6 saate kadar' diyoruz. Yöneticilerimiz iki saatlik derse girmeyle de görevlerini yapmış olacaklar. Çalışması sürdürülen başka iyi niyetlerimiz de var."