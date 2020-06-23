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Öğretmen lojmanında 'genel ahlak' uyarısı yapıldı: Rahatsız edici misafir barındırma durumlarında yasal işlem başlatılacak

23 Haziran 2020 12:03

Diyarbakır Şehitlik Öğretmen Lojmanları’nın panolarına, "Lojman sakinlerinin genel ahlaka aykırı tutum ve davranışlar ile rahatsız edici misafir barındırma durumlarının tespit edilmesi halinde yasal işlem başlatılacağı" yönünde uyarı yazısı asıldı.

Diyarbakır’ın Merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Öğretmen Lojmanları’nın panolarına lojman sakinlerinin uyması gereken kurallar asıldı.

Lojman yönetimi tarafından kapılara asılan yazıda, 31 madde sıralandı. Uyulması gereken kurallar yazısında diğer maddelerden farklı olarak son 2 maddede büyük ve kalın puntolarla, “Konutlar mesken içindir, iş yeri ve genel ahlaka aykırı nitelikte kullanılamaz. Kullananlara müsaade etmeyiniz. Aksi takdirde ilgili kişiye yasal işlem uygulanacaktır. Lojmanda bekar olarak ikamet eden lojman sakinlerinin genel ahlaka aykırılığı tespit edilen tutum ve davranışları ile lojman sakinlerini rahatsız edici misafir barındırma durumlarının tespiti halinde gerekli yasal işlem uygulanacaktır” denildi. (MA)

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