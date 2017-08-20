Öğretmen kadın, eşini bıçakladı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Çine İlçesi\'nde 1 çocuk annesi öğretmen 31 yaşındaki Fadime Akçan, şiddet gördüğü ve kendisini intihara zorlandığını iddia ettiği eşi 34 yaşındaki İhsan Akçan\'ı göğsünden bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Soğancılar Mahallesi\'nde dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Uzun süredir eşinden şiddet gördüğünü iddia eden öğretmen Fadime Akçan, eşi İhsan Akçan ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İhsan Akçan, üzerindeki elbiseleri yırttığ eşi Fadime Akçan\'ı evden kovdu. Bir süre kapının önünde beklettiği Fadime Akçan\'ı tekrar içeri alan İhsan Akçan, iddiaya göre, \"Bizim evliliğimizin biteceği yok. Bu ilaçları iç, öl senden kurtulayım\" diyerek haplar içirdi. İhsan Akçan, iddaya göre eşine \"Gözümün önünde öleceksin. Senin araban ve paralarınla 10 gün içinde yeniden evleneceğim\" dedi.

Fadime Akçan, bir yandan da kendisine şieddet uygulayan eşi İhsan Akçan\'ı mutfakta eline geçirdiği bıçakla göğsünden yaraladı. Yaraladığı eşini ve uyuyan çocuğunu yanına alan Fadime Akçan, otomobiliyle Çine Devlet Hastanesi\'ne gitti. Yaralı İhsan Akçan, burada tedavi altına alınırken, hap içirilerek intihara zorlanan Fadime Akçan\'ın da midesi yıkandı. Hayati tehlikesi devam eden İhsan Akçan, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi\'ne, Fadime Akçan ise Aydın Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.