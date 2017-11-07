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Öğretmen intihar etti

Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, lise öğretmeni 43 yaşındaki Yavuz Akkoç, evinin altındaki garajda boruya bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi

07 Kasım 2017 16:21

Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, lise öğretmeni 43 yaşındaki Yavuz Akkoç, evinin altındaki garajda boruya bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde, Dumlupınar Mahallesi Şirin Sokak\'ta meydana geldi. İzmit Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerinden 2 çocuk babası Yavuz Akkoç, sabah hemşire olan eşinin işe gitmesinin ardından çocuğunu okula bırakarak eve döndü. Yavuz Akkoç evinin altında bulunan garajda kendini iple astı. Yakınları, Yavuz Akkoç\'u ipe asılı halde görünce 112 Acil\'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Yavuz Akkoç\'un öldüğünü belirledi. Polis, incelemede bulunurken, yakınları sinir krizleri geçirdi. Komşuları, Akkoç\'un yakınlarını teskin etmeye çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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