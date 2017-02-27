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Öğretmen, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor

27 Şubat 2017 02:53

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir öğretmen evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İngilizce öğretmeni Elif Denizer Isparta’dan (47) haber alamayan yakınları, Isparta’nın Baraj Caddesi’ndeki evine geldi.

Eve girdiklerinle Isparta’yı kanlar içinde yerde hareketsiz şekilde gören yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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