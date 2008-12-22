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Dünya

Öğretmen döve döve öldürdü

Mısır'da bir matematik öğretmeni, ev ödevini yapmayan 11 yaşındaki öğrencisini döve döve öldürdü

22 Aralık 2008 02:00

Mısır'da ev ödevini yapmayan 11 yaşındaki öğrencisini döve döve öldüren matematik öğretmeni tutuklandı.

Mısırlı 23 yaşındaki matematik öğretmeni Nebil Abdülhamit, 11 yaşındaki öğrencisinin ev ödevini yapmadığını görünce çılgına döndü.

İslam Amr Badr adlı öğrenciyi sınıftan çıkaran öğretmeni küçük çocuğu elindeki sopayla bayıltana kadar dövdü. Olay yerinde kendinden geçen öğrenci, kaldırıldığı hastanede kalp yetmezliğinden öldü.

Çocuğun midesine aldığı tekme yüzünden tansiyonunun düştüğü ve buna bağlı olarak kalbinin durduğu açıklandı. Cinayetle yargılanan öğretmen savunmasında amacının öğrencisine disiplin dersi vermek olduğunu söyledi.

Olay ülke eğitim sisteminin tartışılmasını da beraberinde getirdi. Dayak kurbanı çocuğun babası "Öğretmen açığından sokaktan geçen adamı hiçbir psikoloji eğitim almadan öğretmen yapıyorlar" diye şikâyet etti. Hükümet sözcüsü reform sözü verdi.

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