Öğretmen, cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

EMET (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Emet ilçesinde Matematik öğretmeni Ü.A. (43), 6 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Emet ilçesindeki bir ortaokulda, 6 kız öğrenci, okul yönetimine ve ailelerine ücretli Matematik öğretmeni Ü.A.\'nın kendilerine sınıfta gusül abdestinin alınmasını anlatırken cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. İddiaların ardından ailelerin şikayeti üzerine Ü.A. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Ü.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Tavşanlı Cezaevi\'ne gönderildi.

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