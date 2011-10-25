-Öğretmen çifti ölüm de ayıramadı TURGUTLU (A.A) - 24.10.2011 - Van'da yaşanan depremde, geçen Temmuz ayında yaşamlarını birleştiren Özgür ve Emel Subaşıay çifti, yaşamlarını yitirdi. Alınan bilgiye göre 2 yıl önce Van'ın Gürpınar İlçesi Çok programlı Lisesi Matematik Öğretmenliğine atanan Özgür Subaşıay (26) ile aynı dönemde Van Şehit İbrahim Karaoğlanlıoğlu Lisesi Matematik Öğretmenliğine atanan Emel Şubaşıay (25), 8 Temmuz 2011'de Turgutlu'da düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin Van'da yaşanan depreme Bahçivan Mahallesi Kazım Karabekir caddesindeki Safa apartmanındaki evlerinde yakalandığı, binanın yıkılması sonucu yaşamlarını yitirdiği belirtildi. Öte yandan çifti ziyaret için bir süre önce Van'a giden Emel Şubaşıay'ın annesi Şeyma Çokbilen'in (45) depremde ağır yaralandığı, Van Bölge Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edildiği, teyzesi Hanım Yavaş'dan (48) ise haber alınamadığı öğrenildi. Özgür Subaşıay'ın babası Mustafa Subaşıay'ın da Van'a gittiği, çiftin cenazelerinin uçakla Turgutlu'ya getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.