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Öğretmen çift kazada öldü, 1 yaşındaki çocukları yaralandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da yoldan çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü Erkan (41) ile yanındaki, kendisi gibi öğretmen olan eşi Fatma Bayhan (37) yaşamını yitirdi

21 Mayıs 2018 16:40

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da yoldan çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü Erkan (41) ile yanındaki, kendisi gibi öğretmen olan eşi Fatma Bayhan (37) yaşamını yitirdi. Çiftin çocukları Deniz Bayhan (1) ise kazadan yaralı kurtuldu.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Tekirdağ- İstanbul karayolunun 13\'üncü kilometresinde meydana geldi. Erkan Bayhan yönetimindeki 34 KH 0897 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan çiftten Fatma Keskin Bayhan ise olay yerinde öldü. Ağır yaralı olarak çıkarılan Erkan Bayhan ise kaldırıldığı Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftçin yaralanan oğulları Deniz Bayhan ise aynı hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.
Kazada hayatını kaybeden Fatma Keskin Bayhan\'ın Mediha Mehmet Tetikol Ortaokulu\'nda Fen ve Teknoloji öğretmeni olduğu, Erkan Bayhan\'ın ise Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi rehber öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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