Öğretmen ataması için başvurular yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 37 bin öğretmen kadrosu için yapacağı atama başvuruları yarın başlayacak. Başvurular 10 Eylül'de bitecek.

MEB'e bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik ilk atama, yeniden atama, kurumlar arası yeniden atama ve milli sporcuların ataması kapsamında, 37 bin öğretmen kadrosu için 4-10 Eylül tarihleri arasında başvuru alınacak.



İlk kez ataması yapılacakların, 2015 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan 50 ve üzerinde puan almış olmaları gerekecek.



Öğretmenliğe başvuru ve atama işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Elektronik başvuru sayfası "İlk atama", "Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama" ve "Milli sporcuların ataması" şeklinde ayrı ayrı düzenlendi.



Adaylar durumlarına uygun atama türünü seçmek suretiyle http://mebbis.meb.gov.tr vehttp://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki elektronik başvuru formunu kullanarak başvurularını yapacak.



Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil (Almanca, İngilizce), rehberlik ve sınıf öğretmenliği alanlarına başvuruda bulunacak adaylar, atanacakları alanda KPSSP121 puan türünden taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek. Bunların dışındaki alanlara atanacakların başvurması için ise KPSSP10 puan türünde belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları gerekecek.



Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, atanabilecekleri alan için öngörülen KPSS sonucu esas alınmak üzere sadece bir alana başvuruda bulunabilecek. Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin elektronik başvuru formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekalet verecekleri kişiler tarafından il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacak.



Onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılacak



Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alınarak, asılları adaylara geri verilecek. Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvuruların, başvurunun yapıldığı gün ya da başvurunun son gününe rastlayan gün hariç bir sonraki gün mesai saatleri içinde onaylatılması zorunlu olacak. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılacak.



Elektronik Başvuru Formu'nda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacak. İlk atama kapsamında 36 bin 512, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında 371, milli sporcu ataması kapsamında ise 117 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Atamalar 15 Eylül'de yapılacak.



Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.