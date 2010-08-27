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ÖĞRETMEN ATAMALARININ İPTALİ BAŞVURUSU İZMİR (A.A)

27 Ağustos 2010 19:10

-ÖĞRETMEN ATAMALARININ İPTALİ BAŞVURUSU İZMİR (A.A) - 27.08.2010 - KPSS'ye giren öğretmen Burcu Hacer Durukan, sınavda kopya çekildiği yönündeki iddialar nedeniyle, 31 Ağustosta yapılacak öğretmen atamalarının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştaya başvurdu. Durukan, avukatı Birol Keskin ile İzmir Adliye Sarayı'na gelerek, söz konusu talebini içeren dilekçeyi, Danıştaya gönderilmek üzere İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesine verdi. Başvurusunun ardından gazetecilere açıklama yapan Durukan, KPSS'nin ardından gündeme gelen kopya iddialarının, ''kamuoyunun eğitim sistemine ve ÖSYM'ye olan güvenini sarstığını ve akıllarda bir soru işareti oluşturduğunu'' öne sürdü. Durukan, ''İddiaların doğru olması durumunda bu sonuçlarla atama yapılması Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olacak ve suç teşkil edecek. Sınava hile, kopya karıştığı doğru ise sadece kopya çekenlerin nasıl ayıklanacağı ciddi bir sıkıntı yaratacak. Sınavın geçerli sayılıp atamaların yapılmasını kesinlikle doğru bulmuyoruz. Atama kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını talep ettik'' dedi. Başvuruyu yalnızca kendisi için değil benzer durumdaki tüm öğretmenler için yaptığını belirten Durukan'a, adliyeye gelen 11 öğretmen de destek verdi.

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