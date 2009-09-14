Öğretmen atamaları yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, gelecek 10 yıllık süreçte öğretmen eğitimi
ve istihdamını planlamak amacıyla bilimsel verilere dayalı olarak öğretmen
projeksiyonu hazırlanacağını bildirdi.
Öğretmen atamaları dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonunda
tören düzenlendi.
Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, halen
ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yaklaşık 15 milyon öğrencinin
eğitim-öğretim gördüğünü, bu kurumlarda yöneticiler hariç 586 bin 196 öğretmenin
görev yaptığını bildirdi.
Öğrenci ve öğretmenlerin aileleri de dikkate alındığında, Türkiye'deki her
ailenin bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişki halinde olduğuna işaret
eden Çubukçu, dolayısıyla bu kadar büyük bir camiada bilgi teknolojilerinin
yaygınlaştırıldığını ve bürokratik işlemlerin azaltıldığını anlattı.
Öğrenci velilerinin çocukları hakkında her türlü bilgiye internetten
ulaşabildiklerini, öğrencilerin de bilişim teknolojileri sınıflarında
bilgisayarlardan yararlanabildiklerini ifade eden Bakan Çubukçu, şu anda Hakkari
Yüksekova Lisesi'nde ya da Edirne'nin Karaağaç İlçesindeki Atatürk İlköğretim
Okulu'nda kaç öğretmen ve öğrencinin bulunduğuna ve bunlarla ilgili tüm
bilgilere anında ulaşılabildiğini belirtti. Çubukçu, “Bu da bize rasyonel
planlama yapabilme imkanı sağlamaktadır” dedi.
''En önemli unsur öğretmenler''
Bakanlığın, sunduğu her türlü hizmetin
elektronik ortama taşıdığını vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, bakanlıkta
“vatandaşa güven” esaslı beyan usulüyle başvuru alımının da bu öğretmen
atamaları döneminden itibaren uygulamaya konulduğunu anımsattı. Çubukçu,
uygulamanın bundan sonra da devam edeceğini dile getirdi.
Eğitim alanındaki kamu hizmetlerinin sürekliliği ve bu hizmetlerin kalite
anlayışı içinde sunulmasının büyük önem taşıdığının altını çizen Nimet Çubukçu,
“Ben buradan güzel bir haber de vermek istiyorum” diyerek, konuşmasını şöyle
sürdürdü:
“Gelecek 10 yıllık süreçte öğretmen eğitimi ve istihdamını
planlamak amacıyla bilimsel verilere dayalı olarak öğretmen projeksiyonu
hazırlanacaktır. Bu sayede üniversiteler, bakanlığın ihtiyaç duyduğu alanlarda
öğretmen yetiştirilmesine ağırlık verecek, öğrenciler tercihlerini yaparken iş
bulma imkanı en çok olan öğretmenlik alanlarını tercih edeceklerdir.
Bakanlık da ihtiyaç duyduğu alanlarda mezun olanları hemen istihdam
edebilecektir.”
Eğitim politikasının bir milletin varlık politikası olduğunu belirten Bakan
Çubukçu, dolayısıyla çocukları ve gençleri çağın gerektirdiği her türlü
donanımla yetiştirme hedefinin en önemli unsurunun öğretmenler olduğunu ifade
etti.
Kendisini yenilemeyen ve öğretmenlerine gereken önemi vermeyen toplumların
çağın gerisinde kaldığına dikkati çeken Bakan Çubukçu, Yüce Atatürk'ün de
“Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir” sözleriyle öğretmenlik
mesleğinin önemini vurguladığını kaydetti. Çubukçu,
“Cumhuriyetimizin
kuruluşundan başlayarak her zaman saygın olmuş bir mesleğin zaman zaman içine
düştüğü üzücü durum ise sadece ülkenin sosyoekonomik koşullarıyla açıklanamaz.
Bu aynı zamanda bir zihniyet sorunudur da” diye
konuştu.
“Nitelikli öğretmen yetiştirmenin önü açıldı''
Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, eğitime ve insana yatırım
yapmayan “bu köhne zihniyetin sonucunda” 2003 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın
Türkiye İş Kurumu gibi işsiz gezen tüm üniversite mezunlarına kapılarını açan
bir kuruma dönüşmüş halde olduğunu söyledi. Çubukçu, “Bugün ise Milli Eğitim
Bakanlığı öğretmenlik mesleğini kariyer mesleği haline getirmiş, böylece
nitelikli öğretmen yetiştirmenin de önü açılmıştır” dedi.
Öğretmenlerin sosyal statülerinin temsil ettikleri görevden ayrı
tutulamayacağını kaydeden Çubukçu, bireylerin yetiştirilmesinde eğitim
sisteminin en önemli halkalarından birini oluşturan öğretmenin, yaşadığı
toplumun sosyal ve kültürel özelliklerini bilmesi gerektiğini söyledi.
Bakan Çubukçu, öğretmenin; yerel, ulusal ve evrensel kültür değerlerini
öğrencisine, bilgiyi esas alan, proje odaklı bir yaklaşım içinde aktarabilmesi,
toplumdaki yaygın yanlış inanç ve değerleri uygun bir yaklaşımla düzeltmesi,
onların bu değerleri doğru öğrenmelerine yardımcı olması gerektiğini ifade
etti.
Bu görevlerin yerine getirilebilmesinde öğretmenin kişisel ve mesleki
niteliklerinin önemli rol oynadığını dile getiren Nimet Çubukçu, “Alan bilgisi
eksik, bilimsel tutumdan ve tavırdan uzak, öğretimde gerekli ve doğru yöntemleri
seçip kullanmayı bilmeyen bir öğretmenin başarısız olması kaçınılmazdır”
şeklinde konuştu.Bugün atanan öğretmenlerin görevlerine en kısa sürede
başlamalarını isteyen Çubukçu, “Böylelikle 2009-2010 eğitim-öğretim yılı
faaliyetlerinin ders yılı sonuna kadar etkili, verimli ve kesintisiz bir şekilde
yürütülmesi sağlanmış olacaktır” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın da başvuruları
31 Ağustos-11 Eylül arasında alınan 15 bin 800 sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlik
için 42 bin 88 adayın başvurduğunu, bunlardan 40 bin 626'sının başvurusunun
kabul edildiğini söyledi.
Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, salonda bulunanlardan
rakam söylemelerini isteyerek daha sonra bilgisayar kurasıyla atamaları
başlattı. Bilgisayar kurası sonucunda ilk atama yoluyla 3 bin 901'i kadrolu 8
bin 813'ü sözleşmeli, kurumlararası, açıktan ve milli sporcu kontenjanından da
olmak üzere toplam 15 bin 655 öğretmenin ataması yapıldı.
Bu arada atamalar sonucunda taban puanları İngilizce de 78.281, matematikte
89.447, müzikte 63.576, okul öncesinde 72.092, sınıf öğretmenliğinde 82.42,
sosyal bilgiler 82.748, tarih 82.916 olarak belirlendi.
Öte yandan kurayı izlemek üzere salona gelen adaylardan ekranda isimlerini
görenler çığlık atarak sevinçlerini gösterdiler.Atananlar sonuçları Milli
Eğitim Bakanlığı'nın www.meb.gov.tr internet adresinden
öğrenebilecekler.