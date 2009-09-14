Öğretmen atamaları yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, gelecek 10 yıllık süreçte öğretmen eğitimi ve istihdamını planlamak amacıyla bilimsel verilere dayalı olarak öğretmen projeksiyonu hazırlanacağını bildirdi.



Öğretmen atamaları dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonunda tören düzenlendi.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, halen ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yaklaşık 15 milyon öğrencinin eğitim-öğretim gördüğünü, bu kurumlarda yöneticiler hariç 586 bin 196 öğretmenin görev yaptığını bildirdi.



Öğrenci ve öğretmenlerin aileleri de dikkate alındığında, Türkiye'deki her ailenin bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişki halinde olduğuna işaret eden Çubukçu, dolayısıyla bu kadar büyük bir camiada bilgi teknolojilerinin yaygınlaştırıldığını ve bürokratik işlemlerin azaltıldığını anlattı.



Öğrenci velilerinin çocukları hakkında her türlü bilgiye internetten ulaşabildiklerini, öğrencilerin de bilişim teknolojileri sınıflarında bilgisayarlardan yararlanabildiklerini ifade eden Bakan Çubukçu, şu anda Hakkari Yüksekova Lisesi'nde ya da Edirne'nin Karaağaç İlçesindeki Atatürk İlköğretim Okulu'nda kaç öğretmen ve öğrencinin bulunduğuna ve bunlarla ilgili tüm bilgilere anında ulaşılabildiğini belirtti. Çubukçu, “Bu da bize rasyonel planlama yapabilme imkanı sağlamaktadır” dedi.



''En önemli unsur öğretmenler''



Bakanlığın, sunduğu her türlü hizmetin elektronik ortama taşıdığını vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, bakanlıkta “vatandaşa güven” esaslı beyan usulüyle başvuru alımının da bu öğretmen atamaları döneminden itibaren uygulamaya konulduğunu anımsattı. Çubukçu, uygulamanın bundan sonra da devam edeceğini dile getirdi.



Eğitim alanındaki kamu hizmetlerinin sürekliliği ve bu hizmetlerin kalite anlayışı içinde sunulmasının büyük önem taşıdığının altını çizen Nimet Çubukçu, “Ben buradan güzel bir haber de vermek istiyorum” diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gelecek 10 yıllık süreçte öğretmen eğitimi ve istihdamını planlamak amacıyla bilimsel verilere dayalı olarak öğretmen projeksiyonu hazırlanacaktır. Bu sayede üniversiteler, bakanlığın ihtiyaç duyduğu alanlarda öğretmen yetiştirilmesine ağırlık verecek, öğrenciler tercihlerini yaparken iş bulma imkanı en çok olan öğretmenlik alanlarını tercih edeceklerdir. Bakanlık da ihtiyaç duyduğu alanlarda mezun olanları hemen istihdam edebilecektir.”



Eğitim politikasının bir milletin varlık politikası olduğunu belirten Bakan Çubukçu, dolayısıyla çocukları ve gençleri çağın gerektirdiği her türlü donanımla yetiştirme hedefinin en önemli unsurunun öğretmenler olduğunu ifade etti.



Kendisini yenilemeyen ve öğretmenlerine gereken önemi vermeyen toplumların çağın gerisinde kaldığına dikkati çeken Bakan Çubukçu, Yüce Atatürk'ün de “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir” sözleriyle öğretmenlik mesleğinin önemini vurguladığını kaydetti. Çubukçu,

“Cumhuriyetimizin kuruluşundan başlayarak her zaman saygın olmuş bir mesleğin zaman zaman içine düştüğü üzücü durum ise sadece ülkenin sosyoekonomik koşullarıyla açıklanamaz. Bu aynı zamanda bir zihniyet sorunudur da” diye konuştu.



“Nitelikli öğretmen yetiştirmenin önü açıldı''



Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, eğitime ve insana yatırım yapmayan “bu köhne zihniyetin sonucunda” 2003 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye İş Kurumu gibi işsiz gezen tüm üniversite mezunlarına kapılarını açan bir kuruma dönüşmüş halde olduğunu söyledi. Çubukçu, “Bugün ise Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlik mesleğini kariyer mesleği haline getirmiş, böylece nitelikli öğretmen yetiştirmenin de önü açılmıştır” dedi.



Öğretmenlerin sosyal statülerinin temsil ettikleri görevden ayrı tutulamayacağını kaydeden Çubukçu, bireylerin yetiştirilmesinde eğitim sisteminin en önemli halkalarından birini oluşturan öğretmenin, yaşadığı toplumun sosyal ve kültürel özelliklerini bilmesi gerektiğini söyledi.



Bakan Çubukçu, öğretmenin; yerel, ulusal ve evrensel kültür değerlerini öğrencisine, bilgiyi esas alan, proje odaklı bir yaklaşım içinde aktarabilmesi, toplumdaki yaygın yanlış inanç ve değerleri uygun bir yaklaşımla düzeltmesi, onların bu değerleri doğru öğrenmelerine yardımcı olması gerektiğini ifade etti.



Bu görevlerin yerine getirilebilmesinde öğretmenin kişisel ve mesleki niteliklerinin önemli rol oynadığını dile getiren Nimet Çubukçu, “Alan bilgisi eksik, bilimsel tutumdan ve tavırdan uzak, öğretimde gerekli ve doğru yöntemleri seçip kullanmayı bilmeyen bir öğretmenin başarısız olması kaçınılmazdır” şeklinde konuştu.Bugün atanan öğretmenlerin görevlerine en kısa sürede başlamalarını isteyen Çubukçu, “Böylelikle 2009-2010 eğitim-öğretim yılı faaliyetlerinin ders yılı sonuna kadar etkili, verimli ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi sağlanmış olacaktır” dedi.



Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın da başvuruları 31 Ağustos-11 Eylül arasında alınan 15 bin 800 sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlik için 42 bin 88 adayın başvurduğunu, bunlardan 40 bin 626'sının başvurusunun kabul edildiğini söyledi.



Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, salonda bulunanlardan rakam söylemelerini isteyerek daha sonra bilgisayar kurasıyla atamaları başlattı. Bilgisayar kurası sonucunda ilk atama yoluyla 3 bin 901'i kadrolu 8 bin 813'ü sözleşmeli, kurumlararası, açıktan ve milli sporcu kontenjanından da olmak üzere toplam 15 bin 655 öğretmenin ataması yapıldı.



Bu arada atamalar sonucunda taban puanları İngilizce de 78.281, matematikte 89.447, müzikte 63.576, okul öncesinde 72.092, sınıf öğretmenliğinde 82.42, sosyal bilgiler 82.748, tarih 82.916 olarak belirlendi.



Öte yandan kurayı izlemek üzere salona gelen adaylardan ekranda isimlerini görenler çığlık atarak sevinçlerini gösterdiler.Atananlar sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

