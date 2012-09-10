MEB 36 bin 552 öğretmen atadı

Milli Eğitim Bakanlığınca toplam 36 bin 552 kadroya ögretmen ataması gerçekleştirildi.

Öğretmen atamaları dolayısıyla Bakanlığın Başöğretmen Toplantı Salonu'nda tören düzenlendi. MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hikmet Çolak, burada yaptığı konuşmada, ilk atama için 40 bin 164 kadro belirlediklerini söyledi.

Toplam 140 branşın olduğunu, bunların 114'ünde norm açığının bulunduğunu dile getiren Çolak, en çok öğretmen ihtiyacı duydukları 29 ile, pozitif ayrımcılık yaptıklarını ve bunlara 22 bin öğretmen dağıttıklarını kaydetti.

Ek yerleştirmeyle tamamlanacak

Bir kısım kontenjanın atama sonunda boş kalacağına dikkati çeken Çolak, ek yerleştirmeyle 40 bin 164 kadronun tamamlanacağını anlattı. Çolak, salonda bulunan bir öğretmen adayının 4 yaşındaki kızını kürsüye çağırarak atamayı başlattı.

101 bin 743 aday başvuruda bulundu

Salonda bulunanlar arasında ekranda atandıkları illeri ve okulları gören adaylar, sevinç çığlıkları attı ve mutluluklarını yakınlarına sarılarak paylaştılar.

Atama için toplam 101 bin 743 aday başvuruda bulunurken, ilk atama yoluyla 35 bin 914, açık ilk kurum atama yoluyla 308, açık kurum yeniden atama yoluyla 256, milli sporcu atama yoluyla 74 olmak üzere toplam 36 bin 552 öğretmen ataması gerçekleştirildi.

Bakanlık, ilk atama, açıktan ve kurumlar arası atamayla açıktan ilk kurumlar arası ilk atama yoluyla toplam 40 bin 164 kadro ayırmıştı.

Atanan öğretmenler, yarından itibaren göreve başlayacaklar.

Adaylar, atama sonuçlarını ''www.meb.gov.tr'' internet adresinden öğrenebilecekler.