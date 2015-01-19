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Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

18 milyon öğrenci, cuma günü sömestr tatiline giriyor. Öğretmen atamaları da ara tatilde gerçekleştirilecek

19 Ocak 2015 19:53

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen 23 Ocak Cuma'dan itibaren yarı yıl tatiline girecek. 

ntvmsnbc'nin haberine göre tatilin ardından eğitim öğretim yılının ikinci yarısı, 9 Şubat Pazartesi başlayacak. Eğitim-öğretim yılı 12 Haziran'da da tamamlanacak. 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı ise 14 Eylül Pazartesi başlayacak.

İkinci dönem 8. sınıf öğrencileri, Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden 29-30 Nisan'da ortak sınavlara girecek. Mazeret sınavı da 16-17 Mayıs'ta yapılacak. Sınav sonuçlarının ise haziranda açıklanması planlanıyor.

 

Öğretmen atamaları yapılacak

 

Milli Eğitim Bakanlığı ara tatilde öğretmenlerin il içi ve iller arası özür grubu yer değiştirme atamalarını yapacak. Bu atamaların ardından, 15 bin öğretmen kadrosuna da ilk atamalar gerçekleştirilecek.

 

Üniversite maratonu başlayacak

 

Üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 15 Mart Pazar günü, ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) 13-14 Haziran ve 20-21 Haziran'da 5 oturumda gerçekleştirilecek.

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