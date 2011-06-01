Öğretmen atamaları bugün gerçekleştirilecek

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı bugün 30 bin kadroya öğretmen atayacak. Atama 94 branşta yapılacak. En çok atama yapılacak branşlar arasında sırasıyla Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve İngilizce geliyor.





Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, 2009 ve 2010 KPSSP10 sonuçlarına göre ilk atama, hizmet süresine göre açıktan atama, kurumlar arası yeniden atama, açıktan ilk atama, kurumlar arası ilk atama, kurum içi ilk atama ile milli sporcuların Beden Eğitimi alanına sınavsız atama çeşitlerine göre toplam 30 bin kadro ataması yapacak.

Atamalar, Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda Bakan Nimet Çubukçu'nun da katılacağı törende bilgisayar kurasıyla yapılacak.

Atama sonuçları Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

Atananlar 1 Eylül 2011 tarihinden itibaren göreve başlayabilecek.



Hangi branşta, ne kadar öğretmen atanacak?

Atama 94 branşta yapılacak. En çok atama yapılacak branşlar arasında sırasıyla Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve İngilizce geliyor.

Atama yapılacak alanlar, taban puan ve kontenjanlar şöyle:

Adalet, 60, 5;

Ahşap Teknolojisi, 60, 33;

Aile ve Tüketici Bilimleri, 65, 2;

Almanca 40, 195;

Arapça, 40, 20;

Bahçecilik, 40, 2, 2;

Beden Eğitimi 65, bin 546,

Bilişim Teknolojileri, 75, 407;

Biyoloji, 80, 274;

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, 0, 6;

Büro Yönetimi ve Sekreterlik, 60, 20;

Coğrafya 65, 496;

Çince, 50, 5;

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 45, 217;

Denizcilik/Gemi Elektroniği 50, 2;

Denizcilik/Gemi Makineleri 67, 6;

Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 0, 16;

Denizcilik/Su Ürünleri 55, 1;

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 45, bin 668;

El San.Tek./El Sanatları 72, 17;

El San.Tek./Nakış 67, 14;

Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 65, 110;

Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 79, 33;

Felsefe 70, 251;

Fen ve Teknoloji 83, bin 148;

Fizik 80, 234;

Fransızca 50, 9;

Gazetecilik 65, 4;

Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 70, 4;

Gıda Teknolojisi 35, 12;

Giyim Üretim Teknolojisi 80, 29;

Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği, 30, 27;

Görsel Sanatlar/Resim 60, 552;

Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf, 30, 1;

Grafik ve Fotoğraf/Grafik, 60, 18;

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler, 30, 57;

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri, 55, 9;

Harita-Tapu-Kadastro 35, 5;

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, 65, 11;

Hayvan Sağlığı, 0, 5; İ.H.L. Meslek Dersleri, 45, 257;

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 82, bin 57;

İngilizce, 65, 2 bin 539;

İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon, 0, 5;

İnşaat Tek./Yapı Tasarımı, 72, 16;

İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği, 55, 21;

Kimya/Kimya Teknolojisi, 80, 256;

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, 65, 13;

Kuyumculuk Teknolojisi, 25, 10;

Lab.Hiz./Tarım Laboratuvarı, 40, 1;

Makine Tek./Makine Ressamlığı 65, 2;

Makine Tek./Makine ve Kalıp, 70, 21;

Matematik, 80, bin 310;

Metal Teknolojisi, 65, 39;

Motorlu Araçlar Teknolojisi 73, 7;

Muhasebe ve Finansman, 60, 88;

Müzik, 35, 786;

Okul Öncesi Öğretmenliği, 39, 3 bin 109;

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri, 50, 32;

Pazarlama ve Perakende, 30, 8;

Plastik Teknolojisi, 50, 2;

Psikoloji, 0, 3;

Radyo-Televizyon, 80, 6;

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik, 68, 1;

Rehber Öğretmen, 0, bin 327;

Rusça, 50, 15; Sağlık Bilgisi, 30, 21;

Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri, 50, 59;

Sağlık/Anestezi ve Reanimasyon, 0, 8;

Sağlık/Çevre Sağlığı, 35, 2;

Sağlık/Diş Protez, 0, 7;

Sağlık/Hemşirelik, 35, 194;

Sağlık/Radyoloji, 0, 4;

Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, 70, 13;

Sağlık/Tıbbi Laboratuvar, 85, 5;

Sanat Tarihi, 75, 4;

Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon, 0, 1;

Seramik ve Cam Teknolojisi, 70, 3;

Sınıf Öğretmenliği, 67, 5 bin 826;

Sosyal Bilgiler, 80, bin 3;

Tarım Tek./Bahçe Peyzaj, 35, 1;

Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri, 0, 2;

Tarih, 75, 435;

Teknoloji ve Tasarım, 10, 855;

Tekstil Tek./Tekstil, 75, 2;

Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme, 60, 6;

Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 70, 1;

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, 65, 34,

Türk Dili ve Edebiyatı, 75, bin 539;

Türkçe, 81, 960;

Ulaştırma Hizmetleri, 0, 8;

Yiyecek İçecek Hizmetleri, 55, 56;

Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği, 0, 541.



