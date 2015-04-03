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Öğretmen atamaları ağustosta yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, MEB'e 47 bin kadro kullanabilme yetkisinin verildiğini söyledi

03 Nisan 2015 21:54

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, öğretmen atamaları, rotasyon ve dershane öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) istihdam edilmesine dair açıklamalarda bulundu.

MEB'e 47 bin kadro kullanabilme yetkisinin verildiğini anımsatan Bakan Avcı, ağustos atamalarının her bakımdan daha adil bir yaklaşım olacağını değerlendirdi.

'Öğretmen atamalarında popülist davranmıyoruz'

Öğretmen atamalarıyla ilgili "seçim geliyor" argümanlarınındile getirildiğini söyleyen Avcı, "Böyle bir şey yok. Bugüne kadar ne öğretmen atamalarında ne diğer ekonomik konularda seçim geliyor diye yapmamız gereken bir işi yapmamakla övünüyoruz. Popülist davranmamakla, kendimizi hep öyle takdim ettik. Seçim ekonomisi uygulamayız dedik, uygulamadık" şeklinde konuştu.

Bakan Avcı, "atanamayan öğretmenler" ifadesinin de düzeltilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Siz 'atanamayan öğretmen değilsiniz.' Siz atanabilmek için sınava girmiş fakat atanmak için gerekli puanı tutturamamış olan öğretmen aday adaylarısınız. Sınavda gerekli puanı alamamışsınız" dedi.

 

Kesintisiz 6 yıl çalışmış olma şartı aranmayacak

 

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, dershanelerde çalışan öğretmenlerin MEB bünyesinde istihdam edilmesi konusunda da açıklama yaparak, "Yasada, toplam 6 yıl sigortalı çalışmış olanlar müracaat edebilirler' denildi. Kesintisiz 6 yıl değil, girmiş 8 ay sigortalı çalışmış, çıkmış 10 ay sigortalı çalışmış çıkmış, 2 sene sigortalı çalışmış . Bunların hepsini topladığımız zaman 6 seneyi dolduruyorsa, o zaman onlar bu müracaatları yapabilecekler" açıklamasını yaptı.

Avcı, öğretmen rotasyonu konusunda ise "12 yıl ve fazla, bir yerde görev yapmış öğretmenler, il içinde rotasyona tabii olacaklar. Ondan sonraki yıl 11'e, ondan sonraki yıl 10'a, ondan sonraki yıl 9'a, en son 8 yıla. Dolayısıyla 4 sene sonra 8 yıldan fazla bir okulda görev yapamaz kuralını yerleştirmiş olacağız" dedi.

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