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Öğretmen anne ve babasını öldürdükten sonra intihar eden gencin cesedi 1 gün sonra bulunmuş

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta öğretmen annesi 49 yaşındaki Nadire Metin ve babası, 52 yaşındaki Murat Metin'i av tüfeğiyle öldüren 18 yaşındaki Fatih Alim Metin, ardından aynı silahla intihar etti

23 Aralık 2017 15:23

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta öğretmen annesi 49 yaşındaki Nadire Metin ve babası, 52 yaşındaki Murat Metin\'i av tüfeğiyle öldüren 18 yaşındaki Fatih Alim Metin, ardından aynı silahla intihar etti. Olayın geçen perşembe akşamı evdeki tartışma ardından meydana geldiği, cesetlerin 1 gün sonra bulunduğu anlaşıldı.
Olay. Kemal Öz Mahallesi Güçlü Sokak\'ta meydana geldi. Öğretmen Murat Metin, görev yaptığı Uşak Bilim Sanat Merkezi\'ne dün gitmedi. Öğretmen arkadaşları, Metin\'in okula gelmemesi üzerine cep telefonundan onu aradı. Metin\'in telefonu da cevap vermeyince, mesai arkadaşları, saat 18.00 sıralarında evine gitti. Kapıyı açan olmayınca, polis çağırıldı. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, çilingirin kapısını açtıkları  evde, Murat Metin ile kendisi gibi öğretmen olan eşi Nadire Metin ve oğulları Fatih Alim Metin\'in cesetleriyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede üniversiteye hazırlanan Fatih Alim Metin\'in tartıştığı anne ve babasını tüfekle vurarak öldürdükten sonra, aynı silahı başına dayayıp, tetiği çekerek intihar ettiği saptandı.
Olay yerinde yapılan incelemede Fatih Alim Metin\'in anne ve babasını geçen perşembe akşamı aralarında çıkan tartışma sonrası öldürdüğü, ardından aynı tüfekle kendini başından vurarak intihar ettiği belirlendi. Polise ifade veren komşularının, perşembe akşamı evden kavga sesleri duyduklarını söyledikleri ifade edildi.
Polis, Fatih Alim Metin\'in anne ve babasını neden öldürdüğünü araştırırken ailenin yakınları da şok geçirdi. Metin çiftinin diğer oğlu Mehmet Akif Metin\'in de Denizli\'de Pamukkale Üniversitesi\'nde öğrenim gördüğü öğrenildi.
Metin çifti ile oğulları Fatih Alim Metin\'in otopsi işlemleri İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda sürerken, cenazelerin ne zaman toprağa verileceği henüz belli olmadı.

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