Öğretmen adaylarına vize çıktı

T24 - 10 bin öğretmen kadrosuna 31 Aralık'a kadar atama yapılmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.



AKP Van Milletvekili Kerem Altun'un teklifi, komisyonda CHP ve MHP'li üyeler tarafından da desteklendi.



Milletvekillerinin çeşitli sorularına yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Milli Eğitim Bakanlığı'nda hizmetlerin 724 bin personelle yürütülmeye çalışıldığını kaydetti.



Eğitim alanının her zaman yeni ihtiyaçlarla ve öğretmen alımlarıyla gündeme geldiğini belirten Çubukçu, bugün talep edilen 10 bin kadronun büyük bir bölümünün illerden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda planlanacağını söyledi.



İllerde açık olan öğretmen sayılarının, eşit, objektif ve adil bir şekilde belirleneceğini ve hangi alanlarda ne atamalar yapılacağının kısa bir süre içerisinde saptanacağını belirten Çubukçu, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması konusunda da çalışmaların devam ettiğini bildirdi.



Çubukçu, sözleşmeli öğretmen ataması yapılması konusunun, okul öncesi eğitimde çalışan usta öğretici personelin derslerde bulunamayacağına ilişkin Danıştay kararından sonra mecburen başvurulan bir yöntem olduğunu ifade etti.



"Sözleşmeli öğretmenlerin de bu kadroya başvurmasıyla kadro gerçek manada 10 bin olmayacaktır" denildiğini anımsatan Çubukçu, "Sonuçları itibariyle bu mümkün elbette. Ama şu anda sözleşmeli olarak çalışan öğretmenlerimizin kadrolu öğretmen atamalarına başvurmalarının yasaklanması hem eşitlik kuralına hem Anayasa'ya aykırılık teşkil eder. Dolayısıyla biz böyle bir uygulama yapsaydık onların yargıya gitme yolu vardı, sonucunda da kazanırlardı."



Kabul edilen teklif, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna geçici madde eklenmesini öngörüyor.



Teklifle, MEB'e tahsis edilen serbest öğretmen kadrolarından boş bulunan 10 bin öğretmen kadrosuna, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi uyarınca verilen atama yetkisi dışında, 31 Aralık 2009 tarihine kadar atama yapılmasını içeriyor.



Teklifin gerekçesinde, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereğince 2009 yılı için Bakanlığa kullanım izni verilen kadroların tamamının kullanıldığı belirtildi ve MEB'e tahsil edilen sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına da Ağustos ve Eylül aylarında görevlendirme yapıldığı ifade edildi.