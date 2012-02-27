Öğretmen adayları KPSS'ye girmeyecek ama...

T24 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, öğretmenlerin KPSS ile değil alan sınavıyla atanacağı yeni sistemi anlattı.

Öğretmen açığının 126 bin 137 olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, KPSS ile atamaya son verecek yeni sınav sistemi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. "KPSS ile öğretmen adayları, sadece genel kültür, genel yetenek ve öğretmenlik meslek bilgisine yönelik testlere tabi tutuluyor. Öğretmenlerin alan bilgileri ölçülmüyor" diyen Dinçer, bakanlığın yeni bir sınav sistemi üzerinde çalıştığını söyledi.



Yeni sınav sistemi



Dinçer, MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın sorularını yanıtlarken her yıl öğretmen atamalarını Maliye Bakanlığı'nın belirlediği sayıya göre yaptıklarını belirtti. Açığın ücretli öğretmenlerle giderilmeye çalışıldığını anlatan Dinçer, 10 yılda 316 bin 687 öğretmen atandığını, buna karşın 157 bin 153 öğretmenin emeklilik, istifa ve diğer nedenlere ayrıldığını söyledi. Dinçer, 2011 yılı ekim ayı itibarıyla öğretmen açığının da 126 bin 137 olduğunu açıkladı.

Dinçer, KPSS'nin öğretmen adaylarının alan bilgisini ölçmede yetersizliğine değinerek, "öğretmenlik mesleğine nitelikli adayların kazandırılabilmesi için öğretmen adaylarının alan bilgisi yönünden de ölçülmelerinin gerekli" olduğunu söyledi. Öğretmenlerin alan bilgisini ölçecek yeni düzenleme üzerinde çalışıldığını vurgulayan Dinçer, "Konuyla ilgili olarak gerekli düzenleme yapılıncaya kadar mevcut uygulama sürdürüleceğinden şu anda KPSS puanına göre atama bekleyen adaylar etkilenmeyecek" dedi.

Dinçer, 2003'te KPSS'ye 127 bin 973 adayın girmesine karşın 2011'de sayının 229 bin 767'ye çıktığını, 9 yılda KPSS'ye giren öğretmen adayı sayısının da 1 milyon 835 bin 290'a ulaştığını ifade etti. KPSS sınavına giren her öğretmen adayından 55 TL sınav ücreti alınıyor.